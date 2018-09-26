На данный момент аннулировано 254 дипломатических паспорта – пресс-секретарь МИД

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил, что на данный момент аннулировано 254 дипломатических паспорта.

«На данный момент аннулировано 254 дипломатических паспорта, которые после наших призывов не были возвращены», - сказал Балаян, не указав конкретных имен.

Он подчеркнул, что эта информация защищена по армянского законодательству о защите персональных данных.

Балаян также отметил, что на данный момент более 100 паспортов возвращены добровольно.

После революции заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Рубинян сказал Радио Азатутюн, что «вопрос дипломатических паспортов, которые раздавались направо и налево, будет решен в ближайшее время, все те люди, которые по логике не должны иметь дипломатических паспортов, не будут их иметь».

Отметим, что еще в 2017 году в Чехии были задержаны криминальные авторитеты, среди них был также бизнесмен Рубен Татулян по прозвищу «Робсон». Его документы проверили и нарушений не обнаружили, он был отпущен. Полиция Чехии отметила, что у него также есть дипломатический паспорт Армении, что подтвердил МИД Армении. Однако МИД в то время не уточнил, в связи с какой функцией и с какой целью Татуляну был выдан дипломатический паспорт.

Отметим также, что в статье 49 закона «О дипломатической службе» говорится, что в отдельных случаях право на получение дипломатического паспорта имеют «другие лица» с разрешения президента Республики Армения.