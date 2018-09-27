Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Мамедьяров назвал встречу с Мнацаканяном «важным и интересным обменом мнениями»

Министр иностранных дел Азербайджана Элмар Мамедъяров (архив)

Смотрите комментарии

Длившиеся более трех часов переговоры с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, по словам министра иностранных дел Азербайджана Элмара Мамедъярова, были «важным и интересным обменом мнениями по решению продолжающегося конфликта, установлению длительного мира в регионе и необходимых шагов для этого», сообщает информагентство «Туран».

«Мы договорились продолжить переговоры в ходе предстоящего в будущем месяце визита сопредседателей в регион», - сказал глава МИД Азербайджана, комментируя СМИ итоги встречи со своим армянским коллегой в рамках генассамблеи ООН в Нью Йорке 26 сентября.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG