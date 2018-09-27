Мамедьяров назвал встречу с Мнацаканяном «важным и интересным обменом мнениями»

Длившиеся более трех часов переговоры с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, по словам министра иностранных дел Азербайджана Элмара Мамедъярова, были «важным и интересным обменом мнениями по решению продолжающегося конфликта, установлению длительного мира в регионе и необходимых шагов для этого», сообщает информагентство «Туран».

«Мы договорились продолжить переговоры в ходе предстоящего в будущем месяце визита сопредседателей в регион», - сказал глава МИД Азербайджана, комментируя СМИ итоги встречи со своим армянским коллегой в рамках генассамблеи ООН в Нью Йорке 26 сентября.