Не прошедшие в Совет старейшин Еревана силы заявляют, что в Армении состоялись свободные и справедливые выборы

Позиция двух партий - АРФ «Дашнакцутюн» и «Наследие», принявших участие в состоявшихся 23 сентября досрочных выборах в Совет старейшин Еревана, следующая: в Армении впервые после 1991 года состоялись исключительно свободные и справедливые выборы.

«Мы должны констатировать, что с 1991 год и до сих пор это были самые легитимные выборы в Армении», - сказал представитель «Дашнакцутюн» Давид Акопян, от имени партии поздравив блок «Мой шаг», набравший на выборах 81% голосов.

По словам Акопяна, выборы были больше похожи на борьбу старого с новым, граждане больше выразили вотум доверия премьер-министру Николу Пашиняну, а не программам кандидатов. «Тем не менее, следует отметить, что состоялись справедливые, свободные выборы, и мы надеемся, что после этих выборов в Армении будет сформирована политическая избирательная борьба. Также настало время, чтобы продолжающаяся революция переместилась также в государственные инстанции, чтобы были выдвинуты программные положения, проведены реальные реформы, что приведет к развитию нашей страны и общества», - сказал он.

По словам уже бывшего кандидата в члены Совета старейшин Еревана от партии «Наследие» Андраника Григоряна, партия «Наследие» приняла результаты выборов к сведению. Он уверен, что на этих выборах все еще витал призрак Сержа Саргсяна и Республиканской партии, поскольку те опустынили политические поле Армении.

«Результаты приемлемы для нас, и это, я думаю, также станет началом новой трансформации во внутрипартийной сфере. Я должен обязательно сделать одно политическое наблюдение: мне кажется, что в рамках этих выборов все еще витал призрак Сержа Саргсяна и Республиканской партии. Это очень важное наблюдение. С апреля и до сих пор еще не прошло столько времени, чтобы политические силы в рамках предвыборной борьбы смогли двигаться с программными положениями. Я надеюсь, это будут последние выборы, когда во внутриполитическом поле витал призрак Сержа Саргсяна и Республиканской партии», - сказал Григорян.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), за партию «Наследие» проголосовали 2 709 избирателей (0,75%), а за АРФ «Дашнакцутюн» - 5 882 избирателя (1,62%).

Глава партии «Еркир цирани», набравшей 1,39% голосов, кандидат в мэры от этой партии Заруи Постанджян пока отказалась давать какую-либо оценку выборам.

Однако позже партия выступила с заявлением, в котором, в частности, сказано: «Поздравляем жителей Еревана с выборами, которые прошли без массовых фальсификаций, взяток и вброса бюллетеней».

В заявлении также отмечается, что партия выступит с политическим анализом позже.

Кандидат в мэры от партии «Оринац еркир», набравшей 1% голосов избирателей, Мгер Шахгельдян поздравил блок «Мой шаг» со значительной победой. На своей странице в Facebook Шахгельдян, в частности, написал: «Я надеюсь, что Айк Марутян воплотит в жизнь свои предвыборные программы и оправдает доверие ереванцев».

Блок «Общественность Еревана», получившая на выборах менее 1% голосов, также считает голосование состоявшимся. На странице блока в Facebook читаем: «Мы приветствуем новосозданные органы управления города и желаем успехов в деле решения стоящих перед городом проблем. «Общественность Еревана» как объединение, представляющее общественные силы, будет и впредь стремиться к реализации своих программ и средствами, подобающими политическому сообществу, контролировать деятельность руководящих органов города».