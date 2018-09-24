Партия «Еркир цирани» поздравила ереванцев с выборами «без массовых фальсификаций, взяток и вброса бюллетеней»

Партия «Еркир цирани» («Страна абрикоса») выступила с заявлением относительно состоявшихся 23 сентября выборов в Совет старейшин Еревана.

«Жители Еревана, прислушавшись к призывам премьер-министра Армении Никола Пашиняна – «во имя роспуска Национального собрания и окончательной победы революции», при явке 43,66% абсолютным большинством голосов избирателей в 81,05% избрали Айка Марутяна в качестве мэра столицы», - говорится в заявлении.

Партия обещает быть требовательной в деле решения проблем города.

«Поздравляем жителей Еревана с выборами, которые прошли без массовых фальсификаций, взяток и вброса бюллетеней», - отмечается в заявлении «Еркир цирани».