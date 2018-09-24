ЦИК подвел предварительные итоги выборов в Совет старейшин Еревана

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении сегодня на внеочередном заседании подвела предварительные итоги состоявшихся 23 сентября внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана.

По словам главы ЦИК Тиграна Мукучяна, выборы в Ереване отличались высокой активностью. Общее число избирателей составило 848 346 человек, в выборах приняли участие 370 365 человек или 43,66% от общего числа избирателей. 7 517 бюллетеней были признаны недействительными.

По результатам подсчетов на всех 475 избирательных участках наибольшее число голосов набрал блок «Мой шаг» - 294 109 или 81,05% проголосовавших.

В пользу партии «Процветающая Армения» проголосовали - 25 219 человек или 6,95%.

Блок «Луйс» («Свет») – получил 18 112 голосов или 4,99%.

Далее голоса распределились следующим образом:

Партия АРФ «Дашнакцутюн» - 5 882 голосов (1,62%).

Партия «Еркир цирани» («Страна абрикоса») - 5 059 (1,39%).

Партия «Оринац еркир» - 3 948 (1,09%).

Блок «Ереванцы» - 2 985 (0,82%).

Партия «Наследие» - 2 709 (0,75%).

Блок «Общественность Еревана» - 2 502 (0,69%).

Партия «Демократический путь» - 799 (0,22%).

Партия «Реформисты» - 792 (0,22%).

Партия «Айказуннер» - 692 (0,19%).

Окончательные итоги выборов будут подведены через неделю, 30 сентября.

В ответ на вопрос, как будут распределены мандаты в новоизбранном Совете старейшин, глава ЦИК сказал, что об этом они объявят только после подведения окончательных результатов.

В Совете старейшин Еревана – 65 мандатов, которые, судя по предварительным результатам, будут распределены между тремя лидирующими силами. Согласно представленному в Избирательном кодексе механизму, получается, что блок «Мой шаг» получит 57 мандатов в Совете старейшин, партия «Процветающая Армения» - 5 мандатов, а блок «Луйс» - 3 мандата.

Но еще до окончательного утверждения этих чисел, с полудня сегодняшнего дня и до полудня завтрашнего дня, как сообщил Мукучян, ЦИК будет принимать заявления о пересчете голосов либо о признании данных участковых избирательных комиссий недействительными.

Что касается жалоб, то, по его словам, комиссия ни до, ни в ходе голосования письменных заявлений не получала, были лишь многочисленные сигналы.

Хотя закон «О местном самоуправлении» не требует этого, но ЦИК решила опубликовать подписанные списки проголосовавших избирателей. Мукучян уверен, что это станет дополнительным инструментом общественного контроля.

«Это даст возможность всем ознакомиться со списками, в случае обнаружения неточностей или подделанных подписей установлены сроки для представления заявлений», - сказал он.