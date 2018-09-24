«Мой шаг» одерживает убедительную победу на муниципальных выборах в Ереване; ППА, «Луйс» также проходят в Совет старейшин

Согласно предварительным результатам голосования на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана, состоявшихся 23 сентября, с большим отрывом побеждает блок «Мой шаг», пользующийся поддержкой премьер-министра Армении Никола Пашиняна. За «Мой шаг» проголосовало 81,06% избирателей.

Партия «Процветающая Армения» (ППА) получила 6,95%. На третьем месте блок «Луйс», получивший 4,99%. Парламентская партия «Дашнакцутюн», согласно предварительным данным, получила 1,62%. Из других партий и блоков, участвовавших в выборах, только партии «Еркир цирани» и «Оринац еркир» смогли набрать больше 1%.

Отметим, что проходной порог для партий составляет 6%, а для блоков – 8%. Однако если этот порог преодолевают меньше трех партий или блоков, то в распределении 65 мандатов Совета старейшин участвуют три политические силы, набравшие больше всего голосов.

Таким образом, помимо блока «Мой шаг» и ППА в Совет старейшин также проходит блок «Луйс».

Поскольку блок «Мой шаг» набрал более половины голосов, первый номер списка блока Айк Марутян автоматически становится мэром Еревана.

Находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал: «Мощный, мощный, мощный народ! Мощный гражданин! Люблю всех вас, горжусь всеми вами, преклоняюсь перед всеми вами. Служу всем вам!»