Представитель РПА: «Мы не видим оснований и необходимости для новых парламентских выборов»

Фракция Республиканской партии Армении (РПА) в Национальном собрании не видит необходимости в проведении новых парламентских выборах. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил руководитель фракции Ваграм Багдасарян.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, готова ли РПА начать обсуждения вокруг проведения досрочных парламентских выборов, о чем сегодня в Нью-Йорке заявил премьер-министр Никол Пашинян, Ваграм Багдасарян сказал следующее: «Мы готовы к любым обсуждениям, но, как мне кажется,у нас будут обсуждения в связи с Избирательным кодексом, потому что нам надо улучшить Избирательный кодекс до выборов. И мне кажется, что у нас есть более важные задачи, чем досрочные выборы».

Радио Азатутюн: То есть, вы не будете вести переговоров с Пашиняном о досрочных выборах?

Ваграм Багдасарян: Такого предложения мы не получали. Когда получим такое предложение, тогда и подумаем об этом.

Радио Азатутюн: Сроки проведения таких выборов для вас будут важны?

Ваграм Багдасарян: Мы не получали предложения и не обсуждали его. В настоящее время мы работаем над Избирательным кодексом.

Радио Азатутюн: Но для вас это приемлемо?

Ваграм Багдасарян: Мы работаем над Избирательным кодексом. Когда мы передадим Избирательному кодексу его окончательный вид, тогда если... Мы не видим оснований и необходимости для новых парламентских выборов.