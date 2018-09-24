ППА готова участвовать в обсуждениях по вопросу досрочных парламентских выборов – Ваге Энфиаджян

Радио Азатутюн побеседовало с депутатом фракции «Царукян» Национального собрания Армении Ваге Энфиаджяном, включенным в список партии «Процветающая Армения» (ППА) на состоявшихся 23 сентября выборах в Совет старейшин Еревана.

Радио Азатутюн: - Никол Пашинян заявил, что, имея 81% голосов доверия, он по возвращении в Армению начнет переговоры с парламентскими и внепарламентскими силами по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов. Готова ли «Процветающая Армения» к досрочным выборам или нет?

Ваге Энфиаджян: - Партия «Процветающая Армения» (ППА) готова принять участие в обсуждениях, и когда состоятся обсуждения, естественно, мы выступим с нашей официальной позицией. Знайте, что мы готовы.

Радио Азатутюн: - То есть, для вас досрочные выборы приемлемы?

Ваге Энфиаджян: - Если мы готовы участвовать в этих обсуждениях, естественно, как идея для нас они могут быть приемлемы. Но в какой последовательности шагов, какое видение... все это нужно обсудить - как политическую часть, так и техническую.

Радио Азатутюн: - Сроки для вас будут существенны?

Ваге Энфиаджян: - В результате обсуждений все это станет ясно.

Радио Азатутюн: - Как вы оцениваете результаты выборов? «Процветающая Армения» получила довольно мало голосов. Для вас подобные результаты были ожидаемы?

Ваге Энфиаджян: - Что касается выборов, то лучше всего уже высказался председатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, выступив с заявлением, в котором, по сути, все сказано. Для нас самым важным изначально является то, что мы зафиксировали, что в ближайшем будущем у нас будут качественно новые выборы, с новыми подходами, в связи с чем граждане наши страны, жители столицы имели возможность свободно участвовать в выборах. Идея организации свободных, справедливых выборов, в соответствии с буквой закона для нас была одной из самых важных. На данный момент мы не зафиксировали какого-либо факта грубых нарушений, подобных сведений в нашем штабе на данный момент пока не зафиксировано. В связи с этим мы также заявили, что граждане нашей страны решают, какую политическую команду, какое лицо хотят видеть на должности мэра, какие программные положения должны быть реализованы в нашей стране. Настало время для работы, остается сказать «доброго пути».

Радио Азатутюн: - Вы немного разочарованы этими результатами?

Ваге Энфиаджян: - Я считаю, что следует скорее сделать выводы. Тем не менее, я сам для себя хочу понять: в чем причина того, что после изменения атмосферы и революционных настроений в столице Ереване, тем не менее, явка оказалась такой низкой. Это для меня как ереванца самое тревожное обстоятельство. И второе, естественно, считаю, что каждая политическая сила после выборов должна сделать выводы.