Партия «Процветающая Армения» (ППА) признает результаты выборов в Совет старейшин Еревана и поздравляет блок «Мой шаг».

«Дорогие соотечественники, отвергая опасный подход по разделению общества на «черных и белых», партия «Процветающая Армения» признает результаты выборов и поздравляет блок «Мой шаг».

Я также благодарю свою команду за принципиальную, грамотную и корректную борьбу. Мы надеемся, что все программы, обещанные жителям Еревана, станут реальностью. Да храни нас всех Бог», - на своей странице в Facebook сегодня написал лидер ППА Гагик Царукян.

Согласно предварительным данным, на выборах 23 сентября пользующийся поддержкой премьер-министра Армении Никола Пашиняна блок «Мой шаг» одержал убедительную победу, получив 81,06% голосов.