«Если эта напряженность усилится, мы уйдем из правительства» - Арам Саргсян

Хотя кандидат на пост мэра Еревана от партии «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян утверждает, что возглавляемое Николом Пашиняном правительство всей командой взялось за дело по ее «очернению», однако она не пожелала высказать мнение о целесообразности дальнейшей работы ППА в этом правительстве.

Примечательно, что поддерживаемого премьер-министром кандидата от блока «Мой шаг» Айка Марутяна мишенью для критики сделали входящие в правительство силы - партия «Процветающая Армения» и блок «Луйс».

Наира Зограбян обвиняет государственную систему в бездействии и в начале войны против нее в соцсетях. А депутат от блока «Елк» Арам Саргсян накануне в своем выступлении в рамках предвыборной кампании по выборам в Совет старейшин Еревана напомнил Пашиняну, что программы его правительства, касающиеся конституционных изменений и внеочередных парламентских выборов, должны быть приняты в парламенте и ему будут необходимы их голоса.

«Тот же вопрос конституционного референдума, в конце концов, будет поднят в Национальном собрании, и те люди, которые один раз Вам помогли, могут теперь не помочь», - сказал Саргсян.

«Я не думала, что государство, все государственные институты оставят все свои дела и посредством нанятых за счет государственных ресурсов фейков объявят войну в соцсетях. Это говорит об одном: мы правы в том, что им нечего предложить, кроме злословия», - заявила возглавляющая избирательный список ППА Наира Зограбян.

На вопрос Радио Азатутюн, возможно ли, что сложившаяся ситуация приведет к развалу правительства согласия, Арам Саргсян ответил, что это решать премьер-министру: «Он предложил Артаку Зейналяну стать министром, он может отказаться от своего предложения и освободить Артака Зейналяна от этой должности. Если процессы пойдут так, что напряженность день ото дня будет расти, этот заочный спор будет еще больше углубляться, и мы сочтем, что [дальнейшая работа в правительстве] нецелесообразна, то, конечно, уйдем из правительства. Но в этом случае вы скажете: почему оставили премьер-министра одного?»

В правительстве, которое в предвыборный период подверглось жесткой критике со стороны депутатов фракции «Царукян», ППА имеет портфели одного вице-премьера, трех министров и двух губернаторов. Наира Зограбян не перестает утверждать, что это правительство, используя все государственные ресурсы, продолжает вести войну против нее, более того, она поспешила сделать эти утверждения предметом обсуждения на международных площадках.

Между тем, вопрос отказа от занимаемых в правительстве должностей в партии не обсуждался. «В нашей повестке такого вопроса нет, мы такой вопрос не обсуждали, и я не думаю, что мы должны обсуждать такой вопрос. Даже такого намерения нет, мы не видим такой необходимости», - сказала она.

Премьер-министр отрицает использование государственных ресурсов в предвыборной борьбе

Эти утверждения кандидата от ППА не оставил без ответа премьер-министр Никол Пашинян. В беседе с Радио Азатутюн он сказал, что впервые слышит о подобной кампании. «Стыдно об этом говорить. О чем речь? Если выяснится, что такое имеет место, тот, кто это делает, будет наказан, кто бы он ни был… Такое просто невозможно, но я займусь этим», - заявил премьер-министр.

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