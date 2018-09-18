Абсурдно думать, что «Луйс» сотрудничает с прежним режимом - Арам Саргсян

Нужно иметь огромное воображение, чтобы полагать, что блок «Луйс» сотрудничает с прежним режимом. Об этом в ходе агитационной встрече с избирателями в ереванском районе Эребуни накануне заявил лидер партии «Республика», сторонник предвыборного блока «Луйс» Арам Саргсян.

Кандидатом от блока «Луйс» на выборах мэра Еревана является министр юстиции Армении Артак Зейналян. Он, как и Арам Саргсян, представляют имеющий парламентскую фракцию блок «Елк», в который также входят члены партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна.

Сторонники Никола Пашиняна, однако, участвуют в выборах в городской Совет старейшин в составе блока «Мой шаг», в который входят представители тех сил, которые активно участвовали в антиправительственных митингах в апреле и мае текущего года, которые привели к смене власти в стране.

Выступая перед избирателями, Арам Саргсян назвал абсурдными предположения о связях блока «Луйс» с бывшими властями. По его словам, неправильно полагать, что если кто-то не реагирует на огульные обвинения, то этим самым он признает свою вину по принципу «молчание – знак согласия».

«Я глубоко убежден в том, (и я обращаюсь к премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну), что наши люди хотят больше атмосферы любви и толерантности, что наши люди не хотят бороться сами с собой, они устали бороться сами с собой. Хватит говорить о том, как будете укладывать [контрреволюцию] на асфальт, выгонять, о [политических] трупах и так далее. Нет такого, нет в этой избирательной кампании силы, против которой надо бороться. Все представленные здесь силы боролись против прежней власти, а бывшая правящая Республиканская партия не выставила кандидата. О каких «черных и белых» может идти речь?» - заявил лидер партии «Республика».