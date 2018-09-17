ППА заявляет о применяемом против нее «информационном терроре»

Представители блока «Мой шаг» и партии «Процветающая Армения» (ППА) обвиняют друг друга в использовании «черного пиара». В частности, пресс-секретарь лидера ППА Гагика Царукяна Ивета Тоноян, сегодня заявила, что на протяжении нескольких дней в социальных сетях, на сайтах против них применяется «информационный террор и рэкет». Причем, по словам Тоноян, в этом участвуют также сотрудники министерств и около 1000 фейковых пользователей.

«У нас уже есть много фактов, и в ближайшее время мы собираемся представить эти факты также в европейские структуры. В частности, в Армении находится комиссар Совета Европы по правам человека [Дунья] Миятович, эти факты они представят и ей. Самые грубые, оскорбительные формулировки в адрес кандидата, угрозы, призывы в адрес ее близких, родственников. Могу с уверенностью это сказать, потому что эти факты есть. На личных страницах сотрудников министерств повсеместно проповедуют ненависть, агрессию конкретно по отношению к Наире Зограбян», - сказала Ивета Тоноян.

По ее словам, именно к этой ситуации на вчерашнем митинге обратилась Наира Зограбян, сказав, что ППА обвиняют в связях с прежней властью, между тем, приближенные Сержа Саргсяна входят в список блока «Мой шаг».

Вчера кандидат в мэры от ППА Наира Зограбян довольно резко раскритиковала блок «Мой шаг» и его кандидата Айка Марутяна, призвав его не прятаться за спиной премьер-министра Никола Пашиняна.

«Кто теперь сержиковские, робиковские – мы или вы? Или думаете, что, крича и делая истеричные движения на улицах и трибунах, вы можете долго обманывать этот народ? Хватит. Мы бы не говорили обо всем этом, если бы вы не перешли все границы морали и достоинства», - сказала кандидат от ППА.

Член парламентской фракции «Царукян» Ваге Энфияджян на сегодняшнем брифинге назвал имена, подчеркнув, что в список блока «Мой шаг» входят лица, имеющие тесные связи с бывшей властью. «Виктор Мнацаканян занимает четвертое место и является крестником Микаэла Минасяна. Изабелла Абгарян, ранее работала в ГНКО, в президентской администрации, в информационном отделе. Акоп Балаян является племянником Зория Балаяна - бывшего советника Сержа Саргсяна. Полный список и скобки мы пока не раскрываем», - сказал Энфиаджян.

Между тем, руководитель фракции «Елк», член партии «Гражданский договор» Лена Назарян в ответ напомнила ППА о ее прошлом и политике постоянной поддержки бывшей власти. «9 депутатов блока «Царукян» 17 апреля проголосовали за избрание Сержа Саргсяна премьер-министром. Эта партия несколько раз вступала в коалицию с Республиканской партией, в том числе 21 марта 2008 года. Также г-жа Зограбян проголосовала за решение о введении в Ереване чрезвычайного положения. И после всего этого они нам предъявляют какие-то обвинения в сотрудничестве с Республиканской партией», - сказала Назарян.

Что касается опубликованного списка блока «Мой шаг», то Назарян только по части Виктора Мнацаканяна подтвердила, что он является крестником зятя Сержа Сарсгяна Микаэла Минасяна, но в ответ на вопрос журналиста подчеркнула, что Мнацаканян не поддерживает с Минасяном тесных связей. «Насколько мне известно, он был крестником Микаэла Минасяна намного раньше, чем Микаэл Минасян стал тем человеком, которого мы знаем. Особо хочу отметить, что этот человек очень хорошо известен в Ереване своими благотворительными программами и программами по развитию Еревана, в то же время, он принимал очень активное участие в революции. На этот счет есть видеоматериалы, речь идет о видеоматериале по известным делам о перекрытии дорог», - сказала Лена Назарян.

Раздающие взятки должны быть «выдворены из Армении» - Лена Назарян

Журналисты поинтересовались, не свидетельствуют ли последние заявления премьер-министра Никола Пашиняна, в частности, заявление об «укладывании на асфальт», что осуществляются преследования и началась «охота на ведьм». В ответ Лена Назарян сказала, что нужно понимать подтекст этих заявлений. Жесткие заявления Пашиняна адресованы тем политическим деятелям и лицам, которые действуют против ценностей революции. Глава фракции «Елк» подчеркнула: если будут деятели, которые попытаются раздавать взятки, то они должны быть «выдворены из Армении».

«Мы пообещали справедливые, свободные выборы, и если будут люди, политические деятели, которые организуют раздачу взяток, то они, по сути, поставят под угрозу законность выборов и должны удостоиться соответствующего отношения. Также они должны быть выдворены из Армении. Естественно, речь идет о привлечении к ответственности в рамках закона», - сказала Назарян.