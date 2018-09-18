Пашинян: «Я обязательно займусь этим, посмотрю, кто терроризирует кандидата»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал заняться вопросом «террора», по утверждению кандидата в мэры от партии «Процветающая Армения» Наиры Зограбян, осуществляемого в отношении нее «на государственном уровне». Об этом он заявил сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн о том, осуществляется ли террор на государственном уровне в отношении кого-либо из кандидатов в ходе избирательной кампании по выборам в Совет старейшин Еревана.

«Вы это серьезно? - сказал Пашинян, поинтересовавшись, кто об этом заявляет, и добавив: - Я обязательно займусь этим, посмотрю, кто это терроризирует кандидата».

«Стыдно об этом говорить. О чем речь? Если выяснится, что такое имеет место, тот, кто это делает, будет наказан, кто бы он ни был… Такое просто невозможно, но я займусь этим. Честно говоря, я впервые об этом слышу», - также заявил премьер-министр.