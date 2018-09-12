По оценке Кочаряна, в деле «1 марта» единственная цель властей - его «закрыть»

По оценке бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обнародованная аудиозапись телефонного разговора глав Службы национальной безопасности (СНБ) и Специальной следственной службы (ССС) доказывает, что «было совершено преступление: имело место давление на суд».

В разговоре, в частности, речь шла о том, что один из судей позвонил директору СНБ и спросил, какое решение необходимо принять по вопросу меры пресечения в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

«Все наши прогнозы подтвердились в этом телефонном разговоре, все наши заявления о том, что дело носит политический характер, что это политическое преследование, что оно не имеет отношения к раскрытию событий 1 марта 2008 года и преследует единственную цель, выражаясь их словами, «закрыть» меня», - в интервью Yerevan.Today заявил Кочарян.

«И самое удивительное для меня знаете что? Это заявление Никола Пашиняна, что он ответственен за все аресты, имеющие политический резонанс. Он заявил об этом в ходе митинга. Мы являемся страной-членом Совета Европы, и это не может без последствий пройти для Армении. Это такое заявление, которое даже диктаторы не делают напрямую», - также сказал второй президент.

По мнению Кочаряна, за публикацией этого разговора должны были последовать отставки и извинения перед обществом и перед ним лично.

Роберту Кочаряну по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. 27 июля суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. 13 августа Апелляционный суд отменил это решение и освободил Кочаряна.

Выступая на сегодняшнем предвыборном митинге блока «Мой шаг», премьер-министр Никол Пашинян ответил на эти оценки Роберта Кочаряна, сказав: «Много говорят, что в Армении рождается новый тиран, диктатор, имея в виду меня. Я знаю, что в Армении больше никогда не может быть диктатора. Не потому, что я или члены моей команды настолько хорошие, а потому, что в Республике Армения живут граждане, которые уложат на асфальт любого диктатора, которому придет в голову, что он более важный и сильный, чем гражданин Республики Армения. В Республике Армения не может быть диктатора, потому что в Республике Армения правит гражданин, который уложит диктаторов на землю, и против этого гражданина никто не устоит, ни Никол Пашинян, ни Айк Марутян, никто».