Больше всего переговорному процессу препятствуют неконструктивные действия Азербайджана – премьер-министр Армении

Больше всего переговорному процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта препятствует та воинственная атмосфера, которая сформировалась из-за неконструктивных действий и риторики руководства Азербайджана. Об этом сегодня во время правительственного часа в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата фракции Республиканской партии Армении (РПА) Тачата Вардапетяна.

Вопрос депутата касался заявления президента Азербайджана о том, что «премьер-министр Армении всячески пытается сорвать переговорный процесс, и в этом случае вся ответственность ложится на армянскую сторону и лично на Пашиняна».

Пашинян сегодня вновь подтвердил, что он правомочен вести переговоры от имени Республики Армения, потому что является премьер-министром Армении.

«Я не считаю себя правомочным вести переговоры от имени Арцаха, потому что я не президент и не премьер-министр Республики Арцах. В сказанном мной нет ничего сенсационного, потому что в заявлениях глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ также подчеркивается необходимость волеизъявления Арцаха по вопросу окончательного статуса Арцаха, таким образом зафиксирован факт того, что Арцах является стороной конфликта, - сказал Пашинян и продолжил: - Больше всего переговорному процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта препятствует та воинственная атмосфера, которая сформировалась из-за неконструктивных действий и риторики руководства Азербайджана. И в контексте вышесказанного, в любом случае, я вновь подтверждаю свою готовность в полной мере участвовать в переговорном процессе, и не было случая, когда бы было предложено провести переговоры, и Армения отказалась бы от этого».