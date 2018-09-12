На данный момент встреча Пашинян-Алиев не планируется – пресс-секретарь МИД Армении

На данный момент встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не планируется. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По словам Балаяна, однако, встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится.

«Да, есть предложение, есть договоренность о том, что встреча состоится, однако мы предпочитаем объявить об этом в согласованном порядке со странами-сопредседателями Минской группы, а также с азербайджанской стороной. Знаете, следование этому согласованному порядку также свидетельствует о нашем ответственном отношении к договоренностям. Например, Азербайджан каждую неделю говорит: «Да, наша встреча будет в Нью-Йорке, не будет в Нью-Йорке». У нас есть установленный срок, когда об этом будет объявлено. Должен вам сказать, что вы должны дождаться этого установленного срока», - сказал Балаян.

Главы МИД Армении и Азербайджана, Зохраб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров, встретились в июле этого года в Брюсселе. Это была первая встреча министров иностранных дел двух стран после смены власти и формирования нового правительства в Армении в результате народного движения.

В конце июля азербайджанская сторона заявила, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана, а также сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретятся в сентябре в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН для продолжения переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.