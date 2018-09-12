Алиев: Заявления Пашиняна неприемлемы для Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян своими противоречивыми заявлениями постоянно пытается сорвать переговоры по карабахскому урегулированию.

Сегодня в Баку на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером Ильхам Алиев сказал, что заявления Пашиняна о необходимости вести переговоры с представителями Карабаха неприемлемы для Азербайджана.

«Президент Алиев отметил, что в целом у азербайджанской стороны сложилось такое мнение, что Пашинян всячески пытается сорвать переговорный процесс. В этом случае вся ответственность ложится на армянскую сторону и лично на Пашиняна», - заявила пресс-служба президента Азербайджана.