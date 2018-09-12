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Карабах

Алиев: Заявления Пашиняна неприемлемы для Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, Баку, 12 сентября 2018 г.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян своими противоречивыми заявлениями постоянно пытается сорвать переговоры по карабахскому урегулированию.

Сегодня в Баку на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером Ильхам Алиев сказал, что заявления Пашиняна о необходимости вести переговоры с представителями Карабаха неприемлемы для Азербайджана.

«Президент Алиев отметил, что в целом у азербайджанской стороны сложилось такое мнение, что Пашинян всячески пытается сорвать переговорный процесс. В этом случае вся ответственность ложится на армянскую сторону и лично на Пашиняна», - заявила пресс-служба президента Азербайджана.

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