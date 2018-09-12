«Вчера мы увидели, что имеем дело с избирательным и «телефонным» правосудием» - Шармазанов

С целью изучения телефонной беседы глав Службы национальной безопасности (СНБ) и Специальной следственной службы (ССС) фракция РПА создаст в Национальном собрании следственную комиссию. Представители бывшей власти утверждают, что в Армении действует «телефонное правосудие».

«Вчера мы увидели, что имеем дело с избирательным и «телефонным» правосудием», - заявил сегодня на брифинге с журналистами в Национальном собрании вице-спикер НС, пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, комментируя опубликованную вчера анонимным источником аудиозапись телефонного разговора между директором СНБ и начальником ССС, и его содержание.

«Сколько бы господин премьер-министр по разным поводам ни заявлял, что он не имеет никакого отношения к какому-либо уголовному делу, что с Баграмяна 26 судьям не звонят, не вмешиваются в вопросы правосудия, из этой аудиозаписи стало ясно, что и начальник ССС, и глава СНБ не действовали в рамках своих полномочий и определяют меру пресечения для людей по принципам «с Россией помирились или нет», «посадить на два дня, тогда заговорит», «духов или не духов», «хочет-не хочет, но должен взять под арест», «премьер-министр в курсе», «поговори с премьер-министром»… У меня есть серьезные опасения, и я вчера хотел получить от премьер-министра ответы, в конце концов, он имеет отношение к тому, что связывают с его именем, или не имеет?» - сказал Шармазанов.

Касаясь вчерашнего выступления премьер-министра на предвыборном митинге блока «Мой шаг», Шармазанов сказал, что вчера не услышал от премьера взвешенного выступления.

«Я вчера не услышал от господина премьер-министра серьезного, взвешенного выступления. Услышал крики, может быть, панику, может быть, манипуляцию фактами. Он сам очень хорошо осознает, что это был позор, и пытается перекинуть мяч на чужое поле. Не нужно путать мокрое с сухим», - отметил вице-спикер парламента.

Шармазанов подчеркнул, что прослушивание телефонных разговоров является незаконным, это позор, и этот факт вызывает тревогу.

«Здесь двух мнений быть не может. Но почему вы нас упрекаете, что нам делать? Во-вторых, если вы не можете защитить телефонные разговоры самой важной силовой структуры государства, чтобы их не прослушивали, то я как вице-спикер Национального собрания, по тому же телефону, по той же связи могу звонить в Ереван с различных международных конференций в связи с резолюциями, связанными с Азербайджаном или Турцией, проводить консультации со своими коллегами или Министерством иностранных дел, и какова гарантия, что это не попадет в руки спецслужб Азербайджана и Турции? Это мы должны упрекать, - сказал Шрмазанов, задав вопрос премьер-министру: - Уважаемый господин премьер-министр, если бы этот вопрос был между Гориком Акопяном и Ваграмом Шаиняном, а Вы были бы оппозиционным вице-спикером, что бы вы сказали?»

Вчера в Интернете была распространена аудиозапись телефонного разговора, в ходе которого директор Службы национальной безопасности и начальник Специальной следственной службы обсуждают дело о событиях 1 марта 2008 года.

В аудиозаписи, в частности, говорится о том, как один из судей позвонил директору СНБ и спросил, какое решение следует принять по вопросу меры пресечения в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал распространенную анонимным источником аудиозапись телефонного разговора, отметив, что они «не поддадутся шантажу».

Спустя несколько часов директор СНБ Артур Ванецян подтвердил подлинность распространенной в Интернете аудиозаписи телефонного разговора между ним и начальником ССС Сасуном Хачатряном.

Вчера вечером на предвыборном митинге блока «Мой шаг» в ереванской общине Давидашен премьер-министр Никол Пашинян дал главе СНБ Артуру Ванецяну и начальнику полиции Валерию Осипяну два часа на то, чтобы разоружить телохранителей олигархов.

По факту прослушивания и опубликования аудиозаписи телефонного разговора глав СНБ и ССС возбуждено уголовное дело. Следственный комитет сегодня принял дело к производству.