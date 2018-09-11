Пашинян: Прослушка глав СНБ и ССС является заговором против государственности

Сегодня вечером в ереванской общине Давидашен премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на предвыборном митинге кандидата в мэры Еревана от блока «Мой шаг» Айка Марутяна.

Касаясь главной темы дня, а именно обнародования анонимным источником аудиозаписи телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) и начальником Специальной следственной службы (ССС), в котором те обсуждали уголовное дело о событиях 1 марта 2008 года, Никол Пашинян заявил, что прослушивание глав правоохранительных органов является «заговором и преступлением против государственности Республики Армения».

«Я даю распоряжение Службе национальной безопасности и полиции в кратчайшие сроки найти организаторов этого заговора и подвергнуть их строжайшей ответственности», - заявил премьер-министр.

По словам главы правительства, рейды по уничтожению «специальных служб», созданных олигархами и некоторыми чиновниками, которые завезли в страну незаконные прослушивающие устройства, а также по разоружению так называемых «телохранителей», состоящих на службе у олигархов, должны начаться уже сейчас.

В своем выступлении на митинге Пашинян также заявил: «Роберт Кочарян и Серж Саргсян, вы решили бросить народу Армении вызов. Ну, смотрите. У нас есть Служба национальной безопасности и полиция, и я требую от обеих служб в течение двух часов установить закон и порядок на всей территории страны».

Примечательно, что в своей речи Пашинян впервые в качестве премьер-министра среди тех, кто должен предстать перед судом за свои преступления, назвал и имя Сержа Саргсяна.

В распространенной сегодня в Интернете аудиозаписи телефонного разговора, подлинность которой подтвердил глава СНБ, в частности, говорится о том, что один из судей позвонил директору СНБ и спросил, какое решение следует принять по вопросу меры пресечения в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в рамках дела «1 марта» в свержении конституционного строя.