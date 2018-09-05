«Необходимо провести тщательное расследование по части событий 1 марта» - посол США

Необходимо провести тщательное и справедливое расследование по части событий 1 марта 2008 года, заявил посол США в Армении Ричард Миллз.

По словам посла США, они заметили заявления министра иностранных дел России касательно внутренней ситуации в Армении.

На вопрос Радио Азатутюн, не являются ли подобные заявления вмешательством во внутренние дела Армении, Ричард Миллз ответил так: «Я видел эти комментарии. Правительство Армении должно ответить на эти комментарии. Наша позиция была и остается следующей: необходимо провести тщательное и справедливое расследование по части событий 1 марта 2008 года. Важно, чтобы это расследование проводилось в рамках верховенства закона и надлежащих правовых процедур Армении».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров за последние два месяца дважды публично высказывался по поводу внутренних процессов в Армении.

31 июля Лавров заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от политического преследования своих предшественников.

«Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства. Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить», - подчеркнул глава МИД РФ.

А два дня назад, выступая в МГИМО, Сергей Лавров заявил: «Конечно же, нас тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, расследуются события десятилетней давности, вы знаете факты, вы знаете о тех арестах, которые происходят. Мы считаем это, безусловно, внутренним делом Республики Армения. И очень хотим, чтобы все эти внутренние дела оставались на прочной почве закона, Конституции и были поскорее преодолены».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера, комментируя последнее заявление Лаврова о том, что «ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить», пошутил: «Да, сегодня было довольно жарко».

Посол США сегодня встретился с журналистами в ходе армяно-американского бизнес-форума, посвященного франчайзингу.

«Сегодня мы здесь, чтобы отметить важное развитие в армяно-американских торговых отношениях. Под эгидой посольства США проводится однодневный форум, в рамках которого под одной крышей собрались американские франчайзинговые компании и армянские инвесторы. Это означает, что мы уверены, что в новой Армении есть реальные возможности для совместного процветания американского и армянского бизнеса. Этот форум собрал более 50 представителей правительственных и деловых кругов Армении, а также крупных американских компаний для обсуждения совместной франшизной деятельности. Мы призываем правительство Армении продолжить работы, направленные на улучшение деловой среды. Бизнес и инвестиционная среда могут быть хрупкими. Одно плохое решение правительства, плохой закон могут напугать инвесторов», - сказал Майлз, выразив надежду, что правительство Армении продолжит фокусироваться на создании и поддержании благоприятной среды для бизнеса и инвестиций.