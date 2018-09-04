Пашинян: Путин очень высоко ценит человеческие связи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит политического подтекста в том, что президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента Армении Роберта Кочаряна с днем рождения. Пашинян считает, что это «вопрос личных отношений».

Поздравительное послание президента России было опубликовано на его официальном сайте, эта новость также прошла по российским федеральным телеканалам. По оценке политологических кругов Армении, Путин тем самым направляет официальному Еревану мессдж в связи с выдвижением против Кочаряна обвинения по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года.

В этой связи премьер-министр сказал: «Вообще, успев узнать президента России, могу сказать, что он очень высоко ценит человеческие связи, поддерживает связь с бывшими и действующими руководителями разных стран. Вы видели, что недавно, несмотря на довольно проблематичные отношения с Евросоюзом, он принял участие в церемонии бракосочетания австрийского высокопоставленного должностного лица. Это означает, что человеческие отношения для него имеют особое значение».

На замечание о том, что Путин на протяжении 10 лет публично не поздравлял Кочаряна, премьер-министр ответил, что внимательно не следит за этой статистикой.

Сам Пашинян встретится с Путиным в ближайшую субботу, 8 сентября. Премьер-министр Армении, не вдаваясь в подробности, сообщил, что на встрече будет обсуждаться весь спектр армяно-российских отношений.

Комментируя заявление министра иностранных дел России о том, что Москву тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, расследуются события десятилетней давности, Никол Пашинян пошутил: «Сегодня было довольно жарко».

После революции Пашинян не был допрошен по делу «1 марта», но сказал, что в случае необходимости он к этому готов.

Премьер воздержался от дачи политической оценки решению Кочаряна принять участие в досрочных парламентских выборах, находясь в статусе обвиняемого. «Все те, кто в соответствии с законом Республики Армения во время проведения парламентских выборов будут иметь возможность участвовать в выборах и изъявят такое желание, примут в них участие», - сказал он.

Некоторые формулировки Марутяна «были не столь уж точными»

Никол Пашинян сегодня также прокомментировал скандал вокруг своего однопартийца, кандидата в мэры Еревана от блока «Мой шаг» Айка Марутяна. Актер на встрече с соратниками сказал, что их команду «не переиграть», а также разделил участвующие в предвыборной борьбе силы на черные и белые, удостоившись жесткой критики как со стороны общественности, так и со стороны политических сил.

«Я думаю, что есть недопонимание. Айк Марутян и сам признал, что некоторые его формулировки были не столь уж точными. Я считаю, что любое наше заявление, любое политическое заявление должно укладываться в логику революции любви и солидарности. Поэтому я думаю, что мы должны говорить о более ярких цветах, чем черный», - сказал премьер.

«Если Шант Арутюнян хочет пообщаться с журналистами, я не вижу никакой проблемы»

Пока никак не решается вопрос освобождения Шанта Арутюняна. Приговоренный по делу о «революции ценностей» к 6 годам тюремного заключения Арутюнян не принимает предложение Пашиняна перейти от закрытого к открытому режиму отбывания наказания и уже на свободе бороться за свое оправдание. Шант Арутюнян настаивает на том, чтобы сначала его оправдали, а затем уже он выйдет на свободу. Он хочет провести в тюрьме пресс-конференцию.

«Я поручил министру юстиции в установленном законом порядке предоставить такую возможность. Если Шант Арутюнян хочет пообщаться с журналистами, я не вижу никакой проблемы», - сказал Пашинян.

«Армен Саркисян еще 7 лет должен должен находиться на своем посту»

Премьер-министр категорически опроверг сообщения СМИ о том, что он намерен отправить в отставку Армена Саркисяна, назначенного при Серже Саргсяне на должность президента, с учетом того, что Саркисян не представил заявление об отказе от подданства Великобритании, хотя в дни революции Пашинян сказал, что Армен Саркисян показал ему этот документ. Более того, пресса писала, что кандидатом Пашиняна на должность президента является первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

«Давайте не будем говорить абсурдные вещи, - сегодня сказал Никол Пашинян. - Президент Республики Армения был избран в марте этого года и еще 7 лет должен находиться на своем посту».

«Не я решаю, кто будет участвовать в мероприятии в Степанакерте, а кто нет»

Отвечая на вопрос о том, почему 2 сентября он не участвовал в праздничных мероприятиях в Степанакерте по случаю независимости Нагорного Карабаха, в то время как президента Карабаха Бако Саакяна в тот день сопровождал бывший премьер-министр Овик Абрамян, Никол Пашинян напомнил, что всего неделю назад он был в Степанакерте.

«Президент Арцаха в своем выступлении сказал, что это беспрецедентная ситуация, когда действующий президент Армении в течение трех месяцев три раза побывал в Степанакерте. Я думаю, что Республика Армения была представлена на очень высоком уровне. Присутствовали президент Республики, вице-премьер, министры, секретарь Совета безопасности. И я думаю, что любые другие комментарии просто неуместны. Вопрос присутствия Овика Абрамяна, думаю, нужно адресовать властям Арцаха. Не я решаю, кто будет участвовать в мероприятии в Степанакерте, а кто нет», - сказал премьер-министр.