Если вы думаете, что Кочарян - спящий вулкан, то вы ничего не смыслите в политике – Шармазанов

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну есть что сказать и сделать в армянской политике. Такое мнение высказал сегодня вице-спикер Национального собрания Армении, пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов.

«Роберт Кочарян – государственный и политический деятель. По моему субъективному мнению, которое очень близко к действительности, ему есть что сказать и сделать в политическом поле Армении. Это мое личное мнение. У него есть и моральное, и политическое, и юридическое право заниматься политикой, и я считаю, что он будет заниматься политикой, уже занимается политикой», - сказал Шармазанов на брифинге с журналистами в Национальном собрании.

На вопрос, готова ли Республиканская партия сотрудничать со вторым президентом, пресс-секретарь РПА ответил: «Республиканская партия консолидирована вокруг своих идей, своей повестки дня. Кто поддержит РПА в этой борьбе, этой повестке, станет нашим союзником. Мы готовы сотрудничать со всеми здоровыми силами, в том числе и с Кочаряном, но вокруг конкретной повестки. Если вы считаете, что Роберт Кочарян – спящий вулкан, то вы ничего не смыслите в политике».

Второй президент Армении Роберт Кочарян по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года обвиняется в свержении конституционного строя. 27 июля суд первой инстанции избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Однако 13 августа Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и освободил Кочаряна.

Генеральная прокуратура подала жалобу в Кассационный суд, в который, со своей стороны, намерена обратиться также защита экс-президента.

После освобождения Кочарян заявил о своем возвращении в политику.