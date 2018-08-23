Будет создана партия «Сасна црер»

Координатор секретариата «Учредительного парламента» Жирайр Сефилян и пресс-секретарь группы «Сасна црер» Варужан Аветисян сегодня на пресс-конференции объявили о создании партии под названием «Сасна црер».

Варужан Аветисян, обвиняемый в захвате полка патрульно-постовой службы (ППС) полиции в 2016 году и на днях освобожденный из-под стражи, заявил. что они собираются участвовать во внеочередных парламентских выборах, став одним из ведущих участников политической жизни.

«Организация «Учредительный парламент» и группа «Сасна црер» собираются создать политическую партию под названием «Сасна црер» и участвовать в предстоящих внеочередных выборах в Национальное собрание, стать ведущим участником политической жизни», - заявил он.

Аветисян добавил, что новая партия, по сути, не будет наследницей вооруженной группы и что группа в нынешних условиях установления власти народа закрыла страницу вооруженной борьбы.

На вопросы Радио Азатутюн, кто возглавит избирательный список партии и присоединятся ли они к другим политическим силам, в том числе к партии Николь Пашиняна «Гражданский договор», Варужан Аветисян пока не смог дать четких ответов. «Съезд утвердит эти документы, затем, уже после государственной регистрации, партия со своим пополнившимся составом начнет полноценно действовать, и только тогда партия решит в установленном ее уставом и законом порядке - кто будет в руководящем составе, кто будут в списке, с кем вместе она будет участвовать… Я просто призываю не забегать вперед. Мы сейчас не можем предсказать, какие решения примут сотни, может быть, тысячи членов партии через несколько месяцев», - сказал он.

В свою очередь, Жирайр Сефилян, приговоренный в период правления Сержа Саргсяна к 10 годам и 5 месяцам тюремного заключения и освобожденный после бархатной революции, заявил, что они «поддерживают власть Никола Пашиняна».

В июле 2016 года вооруженная группа «Сасна црер» захватила и в течение двух недель удерживала территорию полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване, выдвигая политические требования. За это время были убиты трое полицейских. Члены вооруженной группы не признают вины, утверждая, что они использовали свое право на восстание.

После бархатной революции начался процесс освобождения арестованных членов вооруженной группы. На данный момент из-под стражи уже освобождены 24 члена вооруженной группы, насчитывающей около 30 человек, а также еще 4 человека, обвиняемые в пособничестве группе. Под арестом по-прежнему остаются обвиняемые в убийстве полицейских Смбат Барсегян и Армен Билян, а также еще один ключевой член группы Павлик Манукян, недавно выступивший в суде с громкими заявлениями.