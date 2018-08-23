Жирайр Сефилян и Варужан Аветисян заявляют о создании партии

Координатор секретариата «Учредительного парламента» Жирайр Сефилян и пресс-секретарь группировки «Сасна црер» Варужан Аветисян объявили о создании партии под названием «Сасна црер».

«Это не правопреемница группировки «Сасна црер». Она создана с другой целью, для другого», - на созванной сегодня пресс-конференции сказал Варужан Аветисян.

Сефилян и Аветисян также сообщили, что примут участие в предстоящих досрочных парламентских выборах.

В июле 2016 года вооруженная группа «Сасна црер» захватила и в течение двух недель удерживала территорию полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване, выдвигая политические требования. За это время были убиты трое полицейских. Члены вооруженной группы не признают вины, утверждая, что они использовали свое право на восстание.

После бархатной революции начался процесс освобождения арестованных членов вооруженной группы. На данный момент из-под стражи уже освобождены 24 члена вооруженной группы, насчитывающей около 30 человек, а также еще 4 человека, обвиняемые в пособничестве группе. Под арестом по-прежнему остаются обвиняемые в убийстве полицейских Смбат Барсегян и Армен Билян, а также еще один ключевой член группы Павлик Манукян, недавно выступивший в суде с громкими заявлениями.

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