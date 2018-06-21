В Брюсселе состоялось первое заседание Совета партнерства Армения-ЕС

Сегодня, 21 июня, в Брюсселе состоялось заседание Совета партнерства Армения- Евросоюз в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП) Армения-ЕС, подписанного 24 ноября 2017 года и вступившего в силу на временной основе 1 июня этого года.

В совместном заявлении по итогам заседания, которое опубликовала пресс-служба МИД Армении, говорится, что Совет в рамках СВРП является созданным высшим органом, который призван осуществлять контроль за реализацией соглашения и обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес.

Армения и ЕС выразили свою готовность расширять и углублять сотрудничество в рамках этого нового правового документа, Восточного партнерства и пересмотренной Европейской политики соседства.

«Совет партнерства приветствовал мирный характер недавних протестов в Армении, которые привели к демократической смене правительства в рамках Конституции. Европейский союз высоко оценил общую сдержанность всех сторон и призвал все заинтересованные политические силы, в том числе и гражданское общество, к непрерывному и всеобъемлющему диалогу.

Евросоюз приветствовал четкое обязательство правительства Армении бороться с коррупцией и предпринятые правительством в этом направлении четкие шаги.

Евросоюз подтвердил свою поддержку реформам, в том числе в виде технической и финансовой помощи, направленную на укрепление демократии, верховенства закона и защиты прав человека, повышения благосостояния и социально-экономического роста в Армении», - говорится в заявлении.

«Совет партнерства подчеркнул важность внесения изменений в Избирательный кодекс в соответствии с рекомендациями БДИПЧ / ОБСЕ по укреплению доверия к избирательному процессу. ЕС выразил готовность оказать содействие Армении в организации и мониторинге новых выборов.

Совет партнерства также подчеркнул, что эффективная и независимая судебная система важна для верховенства закона и является ценной предпосылкой для экономического и социального развития.

Совет также указал на необходимость быстрого прогресса в разработке новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов и подчеркнул важность всеобъемлющего антикоррупционного законодательства», - отмечается в заявлении.

В сфере транспорта Совет партнерства ожидает подписания парафированного 24 ноября 2017 года Соглашения о всеобъемлющем воздушном сообщении, которое улучшит доступ на рынки и будет способствовать достижению самых высоких стандартов безопасности, окружающей среды и социальных стандартов. Кроме того, Армения выразила готовность начать диалог по либерализации визового режима в случае улучшения всех показателей.

«Совет партнерства напомнил, что приоритеты партнерства ЕС-Армения будут определять приоритеты помощи ЕС Армении. На 2017–2021 годы предусмотрено более 160 млн евро. Совет партнерства подчеркнул необходимость максимально эффективного использования этих ресурсов в целях поддержки реализации Соглашения и ощутимого улучшения условий жизни граждан», - сказано в заявлении.

Евросоюз подтвердил поддержку усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на поиск мирного урегулирования карабахского конфликта.

Кроме того, Совет партнерства подчеркнул, что достижение долгосрочного и надежного политического решения конфликта в Сирии имеет первостепенное значение. С целью интеграции сирийских беженцев в Армении ЕС привлек в рамках фонда «Мадад» 3 миллиона евро, отмечается в заявлении.

ЕС подтвердил свою приверженность поддержке нормализации отношений между Арменией и Турцией и призвал обе стороны участвовать в этом процессе без каких-либо предварительных условий.

Стороны подтвердили свою приверженность взятым на себя международным обязательствам в отношении Ирана.

Председательствовала на заседании Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Армянскую делегацию возглавил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

В тот же день состоялась встреча главы МИД Армении и Верховного представителя ЕС.