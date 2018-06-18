Связанные с Манвелом Григоряном разоблачения не нанесут ущерба международной репутации Армении - пресс-секретарь МИД

Коррупционные разоблачения, связанные с генералом Манвелом Григоряном, которые выявили, что направленные армии пожертвования не дошли до солдат, а оказались на даче у Григоряна, не нанесут ущерба международной репутации Армении, наоборот, положительно отразятся на ее реноме, считает пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Только положительно может отразиться то, что раскрывается коррупция и виновные несут заслуженное наказание», - сегодня в беседе с журналистами сказал Балаян.

По его словам, в целом, международный рейтинг Армении в последнее время высокий, о чем свидетельствует также недавнее голосование в ООН, по результатам которого Армения сроком на три года была избрана членом Экономического и Социального совета ООН, получив 177 голосов.

«Кстати, Армения получила наибольшее число голосов. Экономический и Социальный Совет ООН является одним из шести основных органов ООН. В него входят 54 страны, которые избираются периодически. Армения избирается членом этого совета во второй раз. В первый раз она была членом этого совета в 2004-2006 годах. Это избрание мы расцениваем как вотум доверия международного сообщества», - сказал пресс-секретарь МИД.

Официальный Ереван продолжает вести публичную и непубличную работу с Минском в связи с продажей Беларусью реактивных систем залпового огня «Полонез» Азербайджану, однако, по словам Балаяна, результаты Армению не удовлетворяют.