На встречах с сопредседателями Минской группы обсуждалась тема рассмотрения Карабаха как основной стороны переговоров – глава МИД Армении

На встречах премьер-министра и министра иностранных дел с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, состоявшихся соответственно вчера и сегодня, тема рассмотрения Карабаха как основной стороны переговоров обсуждалась, хотя в распространенных официальных сообщениях об этом ничего сказано не было. Об этом стало известно в среду в ходе правительственного часа в парламенте.

В частности, депутат фракции Республиканской партии Армении Армен Ашотян поинтересовался у министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна, заявила ли армянская сторона на встрече с сопредседателями о своих новых подходах к переговорам, состоящих в том, чтобы рассматривать Нагорный Карабах в качестве стороны переговоров. Он также спросил, подняла ли армянская сторона вопрос о скоплениях азербайджанских войск.

В ответ Мнацаканян сказал: «Можно очень коротко ответить на два Ваших вопроса: да и да. И это вполне естественно, потому что, во-первых, мы уже довольно ясно выразили приоритеты правительства в программе внешней политики, где Нагорный Карабах занимает свое очень четкое место».

Отметим, что в принятой 1 июня программе правительства Никола Пашиняна, в частности, отмечается: «Правительство подтверждает, что Арцах [Нагорный Карабах – ред.], как основная сторона конфликта, должен иметь решающий голос и участие в процессе реального и долгосрочного мирного урегулирования».

Глава МИД с трибуны парламента сегодня также сообщил, что в переговорах с посредниками довольно большое внимание было уделено вопросу способствующей миру атмосферы. «Мы обратили внимание и подчеркнули, что то, что произошло два дня назад, когда погиб армянский военнослужащий Ваагн Элоян, для нас большая потеря, и это исключительно негативно влияет на переговорный процесс и на тот принцип, которому мы уделяем внимание, - это содействующая миру атмосфера», - сказал Зограб Мнацаканян.