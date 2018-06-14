Акции протеста с требованием отставки президента Карабаха продолжатся

Единственный оппозиционный депутат парламента Нагорного Карабаха Айк Ханумян собирается продолжить вместе со своими сторонниками акции протеста, требуя отставки президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна.

Возглавляемая Ханумяном партия «Национальное возрождение» вчера намеревалась провести митинг на площади Возрождения в Степанакерте, однако полицейские заблокировали вход на площадь, прилегающую к резиденции президента.

«Почти вся полицейская система была стянута на площадь Возрождения, оцепив президентскую резиденцию Бако Саакяна. Это показало, что эти власти не изменились и не изменятся», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Айк Ханумян.

Между тем, представитель аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян заверяет, что никаких ограничений на проведение собраний не было. А причиной запрета на проведение митинга на площади Возрождения, по словам Бабаяна, стало то, что оппозиционеры заранее не уведомили об этом мэрию Степанакерта.

«Площадь Возрождения в столице Республики Арцах Степанакерте – это святыня, никто не имеет права использовать ее для своих внутриполитических целей», - сказал Давид Бабаян, добавив, что все подобные вопросы регулируются законом, что в данном случае осуществляется посредством мэрии.

Айк Ханумян на это возразил, что они не уведомили мэрию Степанакерта, поскольку прежде их заявки постоянно отклонялись, для проведения собраний территории не предоставлялись. «В подобных условиях просто смешно идти и просить у мэрии разрешения на проведение собрания», - сказал он.

Протесты, начавшиеся после произошедшего две недели назад инцидента с участием сотрудников Службы национальной безопасности (СНБ) Нагорного Карабаха, привели к отставке не только руководителей СНБ и полиции, но также госминистра. А три дня назад президент Нагорного Карабаха Бако Саакян заявил, что на предстоящих через два года президентских выборах баллотироваться не будет.

В то же время, по словам Саакяна, «группа лиц» попыталась политизировать и спекулировать справедливым требованием граждан. «Любой шаг, который представляет собой угрозу нашему единству, стабильности и безопасности, неприемлем», - сказал Саакян.

Председатель оппозиционной партии «Национальное возрождение» Айк Ханумян уверен: именно Бако Саакян является покровителем нынешней несправедливости, и его правление в качестве президента в течение еще двух лет приведет к крайне тяжелым последствиям.

А заместитель руководителя аппарата президента Бако Саакяна Давид Бабаян заявляет, что «определенные силы» боятся ждать президентских выборов 2020 года, поскольку тогда они не смогут обвинить власти в желании воспроизводства.

В результате референдума по конституционным изменениям, состоявшегося в начале прошлого года, Карабах перешел к полноценной президентской системе. Действующий президент Бако Саакян, который занимал этот пост в 2007 года, был избран президентом переходного периода до 2020 года. Карабахская оппозиция утверждала, что цель конституционных изменений – продление власти Бако Саакяна.