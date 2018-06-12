Бако Саакян не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах в Карабахе

Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян официально объявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году.

Как сообщает информационное агентство «Арменпресс», Бако Саакян сделал такое заявление в интервью общественным телекомпаниям Карабаха и Армении.

«Как вы знаете, в 2017 году наш народ принял новую конституцию, предусматривающую переходный период в три года. В это время предполагается привести законодательную базу в соответствие с новой Конституцией. В соответствии с Конституцией, общенациональные президентские выборы пройдут в 2020 году. Я хочу официально заявить, что я не буду баллотироваться на пост президента. Мое участие будет в качестве гражданина Карабаха, который избирает нового президента», - сказал Бако Саакян.