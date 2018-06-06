Араик Арутюнян: Директор СНБ Карабаха и его заместитель подали в отставку

Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Нагорного Карабаха Аршавир Гарамян и его заместитель Гагик Саргсян подали в отставку. Об этом сегодня на пресс-конференции в Степанакерте заявил уходящий с поста государственный министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Арутюнян опроверг слухи о том, что Аршавир Гарамян будет назначен на пост государственного министра, сказав, что на эту должность будет назначен другой человек.

Напомним, что в последние дни в Степанакерте проходили акции протеста с требованием об отставке руководителей всех силовых структур за исключением Армии обороны.

Ранее сегодня об отставке объявил сам Араик Арутюнян, а также начальник полиции Карабаха Камо Агаджанян.