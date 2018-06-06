Начальник Полиции Карабаха подал в отставку

Сегодня начальник Полиции Карабаха, генерал-майор Камо Агаджанян подал в отставку.

«Недавняя волна протеста дала всем повод для раздумий. Причиной моей обеспокоенности было не только требование о моей отставке. У меня также была цель обеспечить внутреннюю безопасность страны и избежать внутриполитического обострения», - отмечается в обращении Агаджаняна, размещенном на сайте полиции Карабаха.

«С учетом сформировавшегося в обществе требования о моей отставке, я направил докладную о своей отставке с поста начальника полиции президенту Бако Саакяну. Хочу заверить, что и дальше буду продолжать оставаться верным делу укрепления государственности Арцаха [Карабаха – ред.] и в случае любой угрозы родине готов доказать это личным примером», - отмечается в послании Агаджаняна.

Ранее о своей отставке заявил также госминистр Карабаха Араик Арутюнян.