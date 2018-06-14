Сопредседатели МГ ОБСЕ: Обсуждается возможность организации встречи министров

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсуждают возможность организации встречи на уровне министров вокруг урегулирования карабахской проблемы, отмечается в распространенном сегодня заявлении посредников.

Подводя итоги встреч, состоявшихся за прошедшие два дня в Ереване, сопредседатели Игорь Попов, Эндрю Шофер и Стефан Висконти отметили, что «рассмотрели статус переговоров и обсудили следующие шаги по продвижению процесса, в том числе организацию встречи министров в ближайшем будущем».

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения, подчеркнув важность сохранения конструктивной атмосферы.

Сопредседатели прибыли в Ереван с двухдневным визитом в начале недели, впервые после смены власти в Армении.

Подытоживая переговоры с правительством Никола Пашиняна, посредники отметили: «Официальные лица Армении заявили о своей поддержке деятельности Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ и о готовности продолжать плодотворно работать под эгидой сопредседателей».

В свою очередь, сопредседатели вновь заявили о своей решимости оказывать помощь сторонам для нахождения мирного решения конфликта на основе основных принципов Хельсинкского Заключительного акта, включая неприменение силы или угрозы силой, территориальную целостность и право народов на самоопределение.

Напомним, посредники в карабахском урегулировании провели в Ереване встречи с премьер-министром, президентом, министром иностранных дел и министром обороны Армении.