Премьер Пашинян принял международных посредников по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в среду сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Согласно официальному сайту премьер-министра Армении, Никол Пашинян придал важность роли посредников в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта и выразил убежденность в том, что будет сформировано эффективное сотрудничество.

Сопредседатели поздравили Пашиняна в связи с его избранием на пост премьер-министра Армении, заверив, что приложат все усилия для достижения мирного урегулирования карабахского вопроса.

Участники встречи придали важность приверженности сторон обязательствам, взятым на себя по мирному разрешению конфликта, а также необходимости выполнения договоренностей, достигнутых в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сообщили премьер-министру Армении о своих предстоящих рабочих планах.

Пашинян подтвердил готовность Армении продолжить усилия по мирному урегулированию карабахского конфликта посредством переговоров совместно с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Собеседники обсудили шаги, предпринимаемые для создания соответствующей атмосферы для продвижения переговорного процесса, а также обсудили ситуацию в зоне конфликта.

Отметим, что это первая встреча премьер-министра Пашиняна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.