Студенты ЕГУ прекращают акции протеста

Студенты Ереванского государственного университета (ЕГУ) прекращают акции протеста, которые они намерены были продолжить сегодня. Об этом сегодня утром на своей странице в Facebook заявил один из организаторов акции Давид Петросян.

«Желаем ректору ЕГУ Араму Симоняну здоровья и в поддержку прекращаем акции протеста. Зал ученого совета продолжает оставаться освобожденной студенческой территорией. Территория открыта для подготовки к экзаменам. Мы готовы и будем рады встретиться также с нашими преподавателями», - написал Петросян.

Напомним, вчера утром группа студентов Ереванского государственного университета начала акцию протеста под названием «Тотальный рестарт ЕГУ», требуя отставки ректора Арама Симоняна, роспуска Попечительского совета вуза, проведения финансового аудита, временной приостановки деятельности студенческого совета и профсоюза.

Ректор согласился встретиться со студентами. На встрече Симонян заявил, что требование его отставки является неправомерным. Самочувствие ректора ухудшилось, ему на месте была оказана медпомощь. В тот же день Арам Симонян был доставлен в больницу.

Вечером ЕГУ распространил заявление, в котором утверждалось, что вуз подвергается политическому давлению.