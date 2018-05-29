Ухудшилось самочувствие ректора ЕГУ

Сегодня ухудшилось самочувствие ректора Ереванского государственного университета (ЕГУ) Арама Симоняна.

По словам пресс-секретаря Симоняна, у него подскочило давление, и была вызвана бригада скорой помощи.

Сегодня утром группа студентов провела акцию протеста возле здания Ереванского государственного университета, требуя отставки ректора.

Студенты также потребовали увольнения Попечительского совета, финансового аудита, приостановления деятельности студенческих советов и профсоюза.

Арам Симонян принял студентов, выслушал их требования и заявил, что «эти претензии неправомерны» и что он не пойдет ни на какие уступки под давлением.

Студенты продолжили акцию протеста у кабинета ректора.