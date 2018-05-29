Студенты в Ереване требуют отставки ректора ЕГУ

Сегодня группа студентов Ереванского государственного университета (ЕГУ) проводит забастовку, требуя отставки ректора университетам Арама Симоняна.

Акция организована инициативой «Рестарт ЕГУ».

Среди требований протестующих также проведение финансового аудита, прекращение дальнейшей деятельности Студенческого совета и профсоюза.



В распространенном инициативой «Рестарт ЕГУ» накануне заявлении отмечается, что в альма-матер есть ряд проблем, в том числе – низкое качество образования, недостойные бытовые условия, неэффективное использование финансовых средств, отсутствие академической среды, преследование преподавателей и студентов за политические взгляды, партизация вуза и ряда его структур. Отмечается также низкая эффективность деятельности Студенческого совета и профсоюза.



«В Армении произошла бархатная революция, в Армении произошла революция культуры и мысли, и царящие в ЕГУ и атмосфера, и ситуация не соответствуют провозглашенным революцией принципам и ценностям.

Соответствия должно быть установлено очень быстро», - отмечается в заявлении.

Ранее ректор ЕГУ Арам Симонян неоднократно заявил, что не собирается уходить со своей должности.

В беседе с Радио Азатутюн сегодня лидер инициативы Давид Петросян сказал: «Мы ждали около месяца, надеялись, что в университете произойдут определенные реформы, будет инициативы руководящего состава, будет какое-либо заявление о содействии студентам, но произошел обратный процесс. Мы продолжаем получать звонки от преподавателей…Те студенты, которые участвовали в демонстрациях, мягко говоря, не удостаиваются хорошего обращения». По словам Петросяна, учитывая другие проблемы ЕГУ, им не остается ничего, кроме как требовать отставки действующих руководителей вуза.

