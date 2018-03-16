Митинг фронта «Во имя государства Армения» был посвящен памяти «Доставщика еды»

Фронт «Во имя государства Армения» сегодня провел второй митинг на площади Свободы в Ереване.

Сегодняшний митинг бал посвящен первой годовщине смерти Артура Саргсяна, известного как «Доставщик еды», и в ходе митинга большая часть выступлений была посвящена именно ему.

Напомним, Артур Саргсян получил прозвище «Доставщик еды» после того, как в июле 2016 года на своем автомобиле прорвал полицейский кордон и доставил еду членам вооруженной группы «Сасна црер», захватившей и удерживавшей в течение двух недель здание полка ППС в Ереване. До этого в течение нескольких дней сторонники «Сасна црер» утверждали, что правоохранительные органы не дают возможность членам вооруженной группы получать продовольствие извне.

49-летний Артур Саргсян, обвиняемый в пособничестве вооруженной группе «Сасна црер», в декабре 2016 года был освобожден в связи с состоянием здоровья, однако спустя месяц вновь был взят под арест. После многодневной голодовки он вновь вышел на свободу под гарантии депутатов, но спустя 10 дней,16 марта, скончался.

Спустя год после кончины Артура Саргсяна подозреваемых по делу о его смерти, возбужденному по признакам «невыполнения или ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей со стороны оказывающих медицинскую помощь и обслуживание», все еще нет. Как заявил сегодня на пресс-конференции адвокат Тигран Егорян, дело затягивается с той целью, чтобы никому не было предъявлено обвинение.

На сегодняшнем митинге также прозвучали заявления, касающиеся деятельности и целей фронта.

Гражданский активист Давид Санасарян, который вел митинг, заявил, что они хотят предотвратить премьерство Сержа Саргсяна и готовы объединиться и сотрудничать со всеми теми политическими силами и политиками, которые разделяют их точку зрения в этом вопросе. Санасарян, в частности, назвал имена лидера партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян и руководителя оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна.

В беседе с Радио Азатутюн один из инициаторов фронта «Во имя государства Армения», председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян сказал, что митинги продолжатся и следующий митинг состоится в следующую пятницу. Мартиросян отметил, что они ведут переговоры с различными силами, в частности с «Армянским национальным конгрессом», и ожидают, что круг участвующих в движении сил расширится.

Между тем, представители правящей Республиканской партии Армении (РПА) заявляют: если на должность премьер-министра будет выдвинута кандидатура Сержа Саргсяна, даже многолюдные митинги «не заставят РПА изменить это решение».

Глава парламентской фракции блока «Елк», один из руководящих членов партии «Гражданский договор» Никол Пашинян считает, что будущее премьерство Саргсяна можно предотвратить только под давлением народа. В блоке «Елк» пока не могут прийти к согласию по вопросу методов борьбы.

В беседе с Радио Азатутюн Пашинян не исключил, что в случае отсутствия в блоке единого решения о проведении уличных акций протеста, одна или две партии блока могут решить развернуть уличную борьбу в одиночку.

Между тем, представители правящей партии убеждены, что у оппозиции нет ресурсов для начала уличной борьбы.

Напомним, 9 апреля истекает второй президентский срок Сержа Саргсяна, после чего страна полностью перейдет к парламентской модели правления. До 16 апреля состоится выдвижение кандидатов на пост премьер-министра, который, согласно новой Конституции, вместо президента станет главой исполнительной власти. Обсуждения по вопросу выборов первого лица государства, по всей вероятности, начнутся 17 апреля.