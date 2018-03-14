В блоке «Елк» на данный момент нет консенсуса по вопросу уличной борьбы - Никол Пашинян

Дискуссии вокруг «дорожной карты», направленной на предотвращение третьего срока правления Сержа Саргсяна, в оппозиционном блоке «Елк» («Выход») еще не завершены, и вокруг предложенного партией «Гражданский договор» плана действий консенсуса на данный момент пока нет. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сказал глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян.

«Во фракции «Елк» состоялось обсуждение по этой теме, партия «Гражданский договор», как я ранее сообщил, предложила «дорожную карту», которая должна быть направлена на предотвращение третьего срока правления Сержа Саргсяна, приблизительно 14+4-дневный план действий, но по этому плану у нас на данный момент решения нет. Прозвучали предложения, мы их обсудим и примем решение», - сказал Пашинян.

На вопрос, значит ли это, что в блоке не все видят необходимость в выходе на улицы, и почему обсуждения затягиваются, оппозиционный депутат ответил: «Да, в блоке есть разные мнения, и я говорил уже, что для блока наши взгляды не новость, до сих пор мы все эти мнения обсуждали и приходили к общему знаменателю, надеемся, что так будет и на этот раз».

На вопрос, не исключает ли он, что если консенсусное решение о выходе на улицы не будет принято, партия «Гражданский договор» в одиночку выйдет на площадь Свободы, Пашинян ответил: «Я не говорю: мы, вы, они, кто, но схема следующая: да, может выясниться, теоретически это не невозможно и не исключено, что одна или две из [трех] партий примут решение, что уличная борьба необходима и они должны руководствоваться этим графиком, или будет решено, что это не столь целесообразно, или возможно будет поэтапный вариант, когда часть блока начнет процесс, а остальные по ходу будут поддерживать его в какой-то форме и позже, к примеру, выразят свою окончательную позицию».

Оппозиционный депутат сказал, что они никогда не скрывали, что в блоке всегда были разногласия, и они надеются, что будут найдены формы разрешения этих разногласий.

На вопрос, могут ли эти разногласия стать причиной распада блока, Пашинян ответил: «Я не хочу делать такие пессимистические прогнозы и, естественно, сделаю все зависящее от меня, чтобы такие сценарии не развивались. Я не обсуждаю это до тех пор, пока обсуждения не завершились. То есть, когда будет зафиксировано, что нет консенсуса, в этом случае политические силы уточнят свою позицию относительно отсутствующего консенсуса, и мы вместе обсудим,что это означает на практике».

Напомним, 9 апреля Серж Саргсян сложит с себя полномочия президента, после чего парламент изберет нового премьер-министра, который, согласно измененной Конституции, будет фактическим главой исполнительной власти.

Представители правящей Республиканской партии Армении неоднократно заявляли, что кроме Сержа Саргсяна не видят на этой должности никого другого.

А глава фракции «Елк» Никол Пашинян заявил, что считает «неприемлемым» третий срок правления Сержа Саргсяна. «Я себя просто не представляю сложа руки следящим за тем, как Серж Саргсян воспроизводит свою власть», - сказал Пашинян.

Однако ранее другой представитель «Елк» Эдмон Марукян заявил, что возможность борьбы против власти Сержа Саргсяна общественность упустила во время парламентских выборов прошлого года.

Интервью целиком можно посмотреть здесь: