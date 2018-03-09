Фронт «Во имя государства Армения» с завтрашнего дня начнет серию митингов

Фронт «Во имя государства Армения», созданный после обращения лидера «Учредительного парламента» Жирайра Сефиляна, с завтрашнего дня начинает серию митингов «против увековечивания режима, во имя освобождения политзаключенных, во имя государства Армения».

По словам председателя партии «Наследие» Армена Мартиросяна, они сформировали надпартийное движение, в которое входят также представители общественных организаций, и завтрашний митинг станет первой крупной публичной заявкой этого фронта.

«Главная цель – осуществить в стране коренные реформы и восстановить суверенитет Армении. Есть декларация фронта, которая давно принята, также прошли программные обсуждения. Мы, собравшиеся там люди, считаем, что мы должны предложить нашим гражданам альтернативу. Хорошо, скажем, Серж Саргсян не премьер-министр, мы осуществили смену власти, а что мы будем делать после этого? Именно вокруг этого важнейшего вопроса мы провели обсуждения, и есть некоторые предварительные представления и соглашения», - в беседе с Радио Азатутюн сказал глава партии «Наследие».

По его утверждению, на обсуждения сформированной ими структуры они пригласили представителей разных политических сил и поставили задачу объединить оппозиционное крыло общественности.

«Мы считаем, что способ борьбы - это мирное неповиновение граждан и диктат воли граждан властям, поэтому я не вижу никаких проблем с тем, чтоб, имея эту платформу, политические деятели объединились и попытались совместно бороться, потому что очевидно одно обстоятельство: если Серж Саргсян воспроизводит свою власть и вновь продолжает управлять страной посредством этой системы, это означает, что до 2022 года никаких изменений не будет», - сказал Мартиросян.

Фронт «Во имя государства Армения» в сотрудничестве с действующей в Диаспоре организацией «Армянское возрождение» планирует провести митинги не только в Ереване, но также в ряде городов мира - Страсбурге, Лондоне, Лос-Анджелесе и Париже.