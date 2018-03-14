Геворк Горгисян: Большинство блока выступает против представленной «Гражданским договором» «дорожной карты»

Несмотря на то, что у оппозиционного блока «Елк» нет окончательного решения относительно проведения уличной борьбы против возможного воспроизводства власти Сержа Саргсяна на посту премьер-министра, тем не менее, член правления партии «Гражданский договор» Ваагн Овакимян, а также Сурен Папикян и Арпине Давоян обратились в мэрию Еревана с уведомлением о проведении 1-го и 3-го апреля на площади Свободы митинга, а затем шествия.

Митинг 1 апреля заявлен с 15.00 до 22.00, а митинг 3 апреля - с 18.00 до 22.00.

Как сообщается на официальном сайте мэрии, уведомления были приняты к сведению. Представитель «Гражданского договора» Ваагн Овакимян в беседе с Радио Азатутюн заверил, что уведомления были представлены, «исходя из тактических соображений, политического решения о проведении каких-либо мероприятий в данный момент нет».

Напомним, что Никол Пашинян, являющийся одним из руководящих членов партии «Гражданский договор», считает, что будущее правление Сержа Саргсяна на посту премьер-министра можно предотвратить только под давлением народа.

Вчера в беседе с Радио Азатутюн Пашинян сообщил, что «Гражданский договор» предложил двум другим партиям-партнерам по блоку «Елк», «Просвещенной Армении» и «Республике», «дорожную карту», направленную на предотвращение третьего срока правления Сержа Саргсяна.

По мнению оппозиционного депутата, у РПА помимо Сержа Саргсяна нет другого кандидата в премьер-министры: «Существует «дорожная карта», которая представляет собой, в частности, 14+4-дневный план действий. По этому плану у нас на данный момент решения нет. Прозвучали предложения, мы их обсудим и примем решение».

На вопрос, исключает ли он решение о выходе на улицы, Пашинян ответил: «Решения о политической деятельности принимаются путем консенсуса. Если окажется, что у нас нет консенсуса по этому вопросу, в этом случае политические силы могут по отдельности обсудить и принять или не принять решение уже не в формате совместной деятельности, а в формате деятельности в одиночку».

На вопрос, означает ли сказанное им, что в случае отсутствия консенсуса «Гражданский договор» может в одиночку выйти на площадь Свободы, Пашинян ответил: «Я сейчас не говорю, мы, вы, они... но схема такова: да, теоретически не исключено, что одна или две из [трех] партий примут решение, что уличная борьба необходима и они должны руководствоваться этим графиком… Возможно будет также поэтапный вариант, когда часть блока начнет процесс, а остальные по ходу будут поддерживать его в какой-то форме и позже, к примеру, выразят свою окончательную позицию. Я думаю, что Серж Саргсян и Республиканская партия сейчас вероломно пытаются обеспечить третий срок Сержа Саргсяна. И я считаю, что мы должны исходить из заявления, сделанного в прошлом году от имени блока «Елк», что если события будут развиваться по этому сценарию, народ должен знать, что он может выйти на улицы и изменить ситуацию. Я считаю, что мы должны предпринять действия именно в этом направлении».

В беседе с Радио Азатутюн член блока «Елк», представитель партии «Просвещённая Армения» Геворк Горгисян сказал, что подавляющее большинство блока выступает против «дорожной карты», представленной «Гражданским договором».

«Мы все представили наши опасения. Мы также представили различные альтернативные подходы: как и что можно сделать и прочее. В логике деятельности блока, думаю, нужно обязательно выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, представить по всем направлениям развития страны программы и видение, отличающиеся от подходов действующей власти, что мы уже сделали в наших предвыборных программах. Теперь все это нужно развить, привести к более материальному виду и преподнести обществу. И чем это все приправить? Сейчас идут именно эти обсуждения», - сказал представитель «Просвещённой Армении».

На вопрос, возможно ли, что они «приправят» это также уличной боробой, Горгисян ответил: «Мы не должны приправлять тем, относительно чего мы не уверены, что это приведет в победе».

Кстати, по словам Геворка Горгисяна, в их партии не осведомлены о том, что представители «Гражданского договора» представили в мэрию Еревана уведомления о митинге и шествии.

«Так как «Гражданский договор» представил «дорожную карту» уличной борьбы, которую мы сейчас обсуждаем и высказываем различные мнения, думаю, в какой-то степени логично готовиться уже с сегодняшнего дня, чтобы потом, если блок решит предпринять подобные действия, не встать перед фактом, что [площадь] уже занята или Республиканская партия в эти дни уже решила организовать раздачу цветов или что-то в этом роде», - сказал Горгисян.