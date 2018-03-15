Президент Нагорного Карабаха посетил Конгресс США

Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян, находящийся в Вашингтоне с рабочим визитом, в среду посетил Конгресс США.

Как сообщает пресс-служба президента Нагорного Карабаха, Саакян встретился с группой членов комиссии по внешним отношениям, обсудил вопросы, касающиеся отношений между Нагорным Карабахом и Соединенными Штатами Америки, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и региональных процессов.

Затем в Конгрессе был организован приём, посвящённый 30-летию Карабахского движения.

В своем слове Бако Саакян подчеркнул важность встреч, проведенных в высшем законодательном органе Соединенных Штатов Америки, отметив, что они, в частности, повышают степень ответственности в осуществлении упорной и кропотливой работы в деле дальнейшего углубления и развития двусторонних отношений.

«Я настроен оптимистично - все будет так, как надо, поскольку мы рассматриваем Соединенные Штаты Америки как дружественную страну, государство, которое стало для миллионов армян второй родиной. Я оптимист, потому что у нас здесь есть преданные, честные и бескорыстные друзья, которые уже много лет постоянно находятся рядом с Арцахом, помогают нашему народу, передавая миру объективную информацию о нашей стране. Мы высоко ценим наши дружественные связи, считая их нашим богатством», - подчеркнул в своем выступлении президент Нагорного Карабаха.

Он отметил, что в Карабахе придают важность содействию американцев, и в этом вопросе особое место занимают Палата представителей и Сенат США, дружественные конгрессмены и сенаторы.

Президент высоко оценил роль Вашингтона в деле сохранения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, мирного и справедливого урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

«Развитие и углубление отношений с Соединенными Штатами Америки было, есть и будет одним из фундаментальных направлений нашей внешней политики», - подчеркнул Бако Саакян.

Он вручил государственные награды Нагорного Карабаха группе конгрессменов и сенаторов США за содействие Нагорному Карабаху и ощутимый вклад в дело развития отношений между Карабахом и США.

Вашингтонский офис «Ай Дат» в своём сообщении подчеркивает, что это первый в истории визит президента Нагорного Карабаха в Конгресс США.

Напомним, что несколько дней назад Азербайджан направил ноту протеста в связи с визитом президента Нагорного Карабаха в США.