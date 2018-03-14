Бако Саакян проводит встречи в США

Продолжается визит президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна в Соединенные Штаты Америки, в связи с чем накануне официальный Баку передал послу США в Азербайджане ноту протеста.

Из сообщений, опубликованных пресс-службой президента Нагорного Карабаха, становится известно, что возглавляемая Бако Саакяном делегация с рабочим визитом прибыла в столицу США, Вашингтон, в понедельник, 12 марта. Вчера делегация посетила посольство Армении в Вашингтоне, встретилась в послом Армении в США Григором Ованнисяном и дипломатическим составом.

«Был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия США и двух армянских государств. Президент Саакян отметил важность тесного сотрудничества между Арцахом, Арменией и Диаспорой, подчеркнув, что это является одним из ключевых факторов успешного осуществления намеченных программ», - сообщает пресс-служба президента НК.

Также отмечается, что Саакян посетил постоянное представительство Нагорного Карабаха в Вашингтоне, где отметил важность расширения и углубления взаимодействия с США, подчеркнув, что для этого представительство должно продолжить свою ежедневную профессиональную работу, и дал конкретные поручения в данном направлении.

Другие подробности визита карабахской делегации, в том числе о возможных встречах с американской стороной, пока неизвестны.

Руководитель Центра региональных исследований Ричард Киракосян подчеркивает важность визита делегации Карабаха по той причине, что он следует за визитом в США парламентской делегации Армении.

«Нагорный Карабах этим визитом демонстрирует инициативность во внешней политике, что можно приветствовать. Но, с другой стороны, Азербайджан проводит активную работу, чтобы показать, почему Карабах не должен возвращаться в состав Азербайджана», - сказал Киракосян.

Комитет «Ай дат» западного побережья США, как передает «Арменпресс», сообщает, что параллельно с американским визитом президента Карабаха стало известно, что в городе Глендейл (штат Калифорния), в котором имеется большая армянская община, одна из улиц может быть названа в честь Нагорного Карабаха «улицей Арцаха». Отмечается, что городской совет Глендейла вчера единогласно проголосовал за начало процесса переименования улицы.