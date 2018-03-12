Азербайджан направил ноту протеста в связи с визитом Бако Саакяна в США

Посол США в Азербайджане Роберт Секута был вызван в МИД этой страны, где ему была передана нота протеста, направленная Министерством иностранных дел Азербайджана Госдепартаменту США в связи с планируемым визитом в США президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна.

Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на дипломатическое ведомство страны. Когда именно Бако Саакян собирается отправиться в Вашингтон и какие встречи запланированы в американской столице, официальный Степанакерт не уточняет. Пока деталей не сообщают и действующие в США армянские организации, которые, предположительно, организуют визит карабахского лидера в Соединенные Штаты.

В ноте азербайджанской стороны, как отмечается, содержится призыв к американским властям соблюдать «нормы международного права и не допускать на своей территории деятельности, направленной на попрание суверенитета Азербайджана».

«Этот шаг США наносит серьезный урон переговорному процессу и служит росту напряженности в регионе. Азербайджан по принципу взаимности ответит на подобное поведение», - в дополнение к официальному сообщению заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Экс-посол США: «Народ Арцаха имеет права и должен пользоваться теми же правами, что и мы все»

Между тем, бывший посол США в Армении Джон Эванс в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest, касаясь предстоящего визита Бако Саакяна, пишет, что «уже настало время для того, чтобы международное сообщество приняло Нагорно-Карабахскую Республику в семью наций».

«На этой неделе Вашингтон посетит избранный демократическим путем президент Арцаха Бако Саакян. Его не примут в американской администрации частично потому, что США молчат по поводу того, должен ли Арцах быть независимым от Азербайджана, в состав которого его включили в 1921 году указом Иосифа Сталина», - написал Джон Эванс, возглавлявший в 2004-2006 гг. американскую дипмиссию в Армении.

Дипломат отмечает, что, как и любая другая страна, Вашингтон также не признает независимость Карабаха, однако, к примеру один из предшественников Бако Саакяна, Аркадий Гукасян, несколько раз посещал США и имел рабочие встречи с представителями Госдепартамента.

В написанной Эвансом статье красной нитью проходит идея о необходимости признания Карабаха.

Бывший посол убежден, что право наций на самоопределение отныне стало превалировать над принципом территориальной целостности.

«Народ Арцаха имеет права и должен пользоваться теми же правами, что и мы все, и не должен быть изолированным человечеством», - заключил Джон Эванс.