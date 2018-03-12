Кочарян пытается отклониться от настоящей темы - Пашинян

Никол Пашинян сегодня в беседе с Радио Азатутюн ответил на заявление руководителя офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна Виктора Согомоняна, подчеркнув, что Кочарян пытается отклониться от настоящей темы, в то время как он должен дать четкий ответ на конкретный вопрос: откуда у него были сведения о том, что «демонстранты 1 марта 2008 года выходили из-за машин и стреляли по солдатам, а затем вновь прятались».

Кстати, эту тему спустя 10 лет поднял именно депутат от правящей Республиканской партии Армении (РПА), председатель специальной комиссии по событиям «1 марта» Самвел Никоян, по сути, поставив под сомнение вышеупомянутое заявление Роберта Кочаряна.

На вопрос Радио Азатутюн о том, как он оценивает довольно жесткую реакцию главы офиса второго президента на его заявление генпрокурору, а также адресованное ему обвинение Согомоняна в том, что он является «главным провокатором и организатором беспорядков 1 марта», Пашинян ответил, что не считает это ответом на его заявление, поскольку в этом комментарии никак не затронута тема вызова Роберта Кочаряна на допрос. «То есть, мы не увидели, кто, в конце концов, выходил из-за машин, стрелял и снова скрывался, и не узнали, откуда у Роберта Кочаряна была подобная информация, что он в президентской резиденции об этом официально заявил», - отметил депутат.

На вопрос, что он может сказать по поводу высказанных в его адрес обвинений, Пашинян ответил: «Давайте не будем забывать, для чего мы собрались [на слушаниях]. Во-первых, Роберт Кочарян должен дать очень четкое разъяснение, откуда у него была информация о том, что из-за машин выходили и стреляли, на каких сведениях основывалось это его заявление, какие фактические доказательства у него есть об этом. Это главная тема. Это тот вопрос, на который Роберт Кочарян должен ответить, независимо ни от чего. Это вопрос Роберта Кочаряна. И, на мой взгляд, цель этого комментария заключается как раз в том, чтобы мы вместо обсуждения этой темы стали обсуждать вещи, которые уже неоднократно обсуждались».

Он добавил, что его роль в событиях «1 марта» была публичной, все происходило на глазах десятков тысяч человек, и даже его телефонные разговоры прослушивались и были опубликованы. «По моему делу было судебное разбирательство, была международная реакция», - сказал Пашинян.

В ответ на замечание о том, что Кочаряну, похоже, не понравилось то, что Пашинян организовал слушания по теме «1 марта», да к тому же сидел в президиуме Национального собрания, проводя слушания, Пашинян сказал: «Кочаряну и Сержу Саргсяну еще столько всего не понравится в ближайшем и далеком будущем, вопрос не в этом. Но я говорю, что от этой темы не не отклонимся».

На вопрос, верит ли он, что генпрокурор вызовет Роберта Кочаряна на допрос и задаст ему вопрос о том, откуда у него была эта информация, оппозиционный депутат ответил: «Я считаю, что до тех пор, пока этот вопрос не решен, тема «1 марта», как любят говорить республиканцы, не будет закрыта. Это краеугольный камень раскрытия убийств «1 марта». Если кто-то хочет раскрыть убийства «1 марта», значит, он должен задать Кочаряну этот очень важный и примитивный вопрос».

Напомним, рано утром 1 марта 2008 года полицейские напали на ночевавших на площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов, которые выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов. Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и в ее окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых десять человек погибли, сотни получили ранения. Спустя 10 лет после этих кровавых событий обстоятельства гибели жертв все еще остаются невыясненными.

Интервью целиком можно посмотреть здесь:​