Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом «Арсенала» в феврале

Полузащитник «Арсенала», капитан национальной сборной Армении Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом лондонского клуба в феврале. Об этом сообщается на официальном сайте «Арсенала».

Согласно сообщению, Мхитарян занял первое место, набрав почти три четверти голосов участников голосования, вторым стал Начо Монреал, третьим - Аарон Рэмзи.

«Арсенал» в своем сообщении отмечает, что свой полный месяц в лондонском клубе армянский футболист начал в блестящей форме, сделав три голевых передачи в матче с ливерпульским «Эвертоном», в котором лондонский клуб одержал победу со счетом 5:1, еще две передачи – в выездном матче Лиги Европы с шведским «Эстерсундсом», в котором «канониры» победили со счетом 3:0.

«Фактически, Мхитарян в феврале отдавал голевые передачи каждые 65,8 минуты», - отмечается в сообщении.

Напомним, Генрих Мхитарян перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» в конце января.

Отметим также, что в 1/8 финала Лиги Европы сегодня поздно вечером «Арсенал» проведет первый матч с итальянским «Милан» на поле соперника.