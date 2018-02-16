Болельщики «Арсенала» признали Мхитаряна лучшим игроком в матче против «Эстерсунда»

Болельщики лондонского футбольного клуба «Арсенал» признали армянского полузащитника Генриха Мхитаряна лучшим игроком в матче со шведским «Эстерсундом», который состоялся накануне в рамках Лиги Европы.

По результатам голосования на официальном сайте «Арсенала» капитан сборной Армении получил 63% голосов, а за Месута Озила и Начо Монреаля проголосовали, соответственно, 22% и 15%.

Отметим, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Арсенал» выиграл у клуба «Эстерсунд» со счетом 3:0. Счет в игре на 13-й минуте открыл Начо Монреаль, на 24-й минуте после передачи Мхитаряна мяч угодил в футболиста «Эстерсунда» и оказался в воротах шведской команды, а на 58-й минуте с передачи Мхитаряна третий гол забил Месут Озил.