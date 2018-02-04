«Канонир» Мхитарян отметился тремя голевыми передачами

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в субботу провел свой второй матч за лондонский «Арсенал». Он вышел на игру в стартовом составе «канониров» и провел на поле все 90 минут.

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» уверенно обыграл ливерпульский «Эвертон» со счетом 5:1.

Генрих Мхитарян отличился тремя голевыми пасами, причем один из них он выдал своему бывшему одноклубнику по дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который также перешел в «Арсенал» во время январского трансферного окна.