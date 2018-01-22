Мхитарян подписал контракт с «Арсеналом»

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян подписал долгосрочный контракт с лондонским клубом «Арсенал». Об этом сообщает лондонский клуб на своем официальном сайте.

В рамках сделки чилийский нападающий Алексис Санчес из «Арсенала» перешел в «Манчестер Юнайтед», говорится в сообщении.

«Я очень рад, что мы смогли довести эту сделку до конца и я оказался здесь. Мечта стала реальностью, потому что я всегда мечтал играть за «Арсенал». Теперь я здесь и приложу все усилия, чтобы творить историю вместе с клубом», - заявил Мхитарян в интервью официальному сайту клуба.

«Генрих – универсальный игрок. Он создает возможности для партнеров, хорошо защищается, постоянно находится в движении и является целенаправленным игроком. Могу сказать, что он игрок, обладающий всеми необходимыми качествами», - заявил главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

Португальский наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью также прокомментировал переход Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал». «Хотелось бы пожелать Генриху успехов и счастья, которых, я уверен, он добьется. Он игрок, которого мы не забудем. Особенно, его вклад в победу в Лиге Европы», - цитирует Моуринью официальный сайт манкунианцев.

«Генрих провел 39 матчей в составе «Манчестер Юнайтед», забил 5 голов и стал частью команды, победившей в прошлом сезоне в Лиге Европы УЕФА. Он капитан национальной сборной Армении и ее лучший бомбардир всех времен. Он также 8 раз удостаивался премии «Лучший футболист года Армении»», - в своем сообщении отмечает «Арсенал».

Генриху Мхитаряну 29 лет, спортивную карьеру он начал в клубе «Пюник», в составе которого четыре раза становился чемпионом Армении. Затем он переехал в Украину, где играл за донецкий «Металлург», а затем за донецкий «Шахтер». В составе последнего он провел 72 матча, трижды завоевывал титул чемпиона Украины. В 2013 году Мхитарян продолжил карьеру в Бундеслиге, перейдя в дортмундскую «Боруссию», в составе которой выходил на поле 90 раз, в 2014 году завоевав кубок Германии, представляет спортивную биографию армянского полузащитника сайт «Арсенала».

В составе «Манчестер Юнайтед» Мхитарян выступал с 2017 года.