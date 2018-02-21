Мэр Еревана: После моего поручения, похоже, среди СМИ и журналистских организаций возникло недопонимание

По инициативе председателя Союза журналистов Армении Сатик Сейранян состоялась ее встреча с мэром Еревана Тароном Маркаряном, в ходе которой были обсуждены подробности поручения ереванского градоначальника о представлении предложений касательно регламентирования деятельности журналистов в административных зданиях мэрии Еревана. Были также рассмотрены вопросы, беспокоящие журналистов, связанные с инцидентом, имевшим место в мэрии Еревана 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Еревана.

Передав мэру Еревана беспокойства журналистского сообщества, председатель Союза журналистов Армении Сатик Сейранян отметила:

«Цель инициированной мною встречи с Вами – в первую очередь получить разъяснения относительно того, что стало причиной воспрепятствования работе СМИ в мэрии Еревана и невозможно ли было дать другое решение этой ситуации, чтобы не мешать законной профессиональной деятельности журналистов?

Хотелось бы также представить Вам объективные беспокойства журналистского сообщества в связи с объявлением мэрии Еревана, согласно которому по Вашему поручению будет регламентирована деятельность журналистов в здании мэрии Еревана.

Принимая во внимание тот факт, что Органы местного самоуправления являются выборными органами и требуют совершенной прозрачности и подотчетности, а СМИ являются посредниками, информирующими общественность о деятельности мэрии и Совета старейшин, недопонимание данного объявления может быть воспринято общественностью и журналистским сообществом как попытка препятствования освещению деятельности мэрии Еревана».

Мэр Еревана, придав важность данной встрече, коснулся недавних событий и своего поручения об охране здания мэрии и регламентировании пропускного режима.

«Я придаю особую важность нашей встрече, поскольку после моего поручения, похоже, среди СМИ и журналистских организаций возникло недопонимание. Некоторые СМИ прокомментировали это как ограничение своей деятельности, особенно после инцидента во время последнего заседания Совета старейшин. Честно говоря, недавние события заставили нас организовать новый формат сотрудничества между журналистами и муниципалитетом, что не только не будет препятствовать обеспечению прозрачности, но и сделает сотрудничество между мэрией Еревана и СМИ более эффективным.

Кстати, если Вы заметили, мое поручение в целом относилось к пропускному режиму мэрии, а также регламентированию деятельности мэрии и журналистов.

Что касается инцидента, имевшего место в мэрии Еревана 19 февраля, отмечу, что здание мэрии находится в списке объектов, подлежащих охране со стороны правительства РА и, следовательно, в данном случае был нарушен порядок входа в здание, кстати, не по вине СМИ. Учитывая это, начальник управления информации и по связям с общественностью на месте попросил прощения у журналистов.

Мы ценим и придаем большое значение работе журналистов. В некоторых случаях именно с их помощью выявляются некоторые проблемы, что, несомненно, является необходимой поддержкой для городских властей.

Мы подотчетны перед нашими горожанами. Совет старейшин в свою очередь является выборным органом, и мы подотчетны также перед нашими избирателями. В то же время сожалею, что нашим согражданам пришлось стать свидетелями неприятного инцидента, имевшего место на заседании Совета старейшин, что не подобает высшему органу управления Еревана».

Как сообщает пресс-служба мэрии Еревана, в завершении встречи мэр Еревана и председатель Союза журналистов Армении договорились привлечь к инициативе по созданию условий для организации работы журналистов в мэрии Еревана представителей СМИ, которые своими предложениями будут способствовать организации «более прозрачной, удобной и эффективной работы, которая принесет пользу ереванцам».