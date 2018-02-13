Первое в этом году заседание Совета старейшин Еревана ознаменовалась дракой

Торжественное начало сегодняшнего, первого в этом году заседания Совета старейшин Еревана спустя несколько минут переросло в драку.

Все началось с того, что члены оппозиционной фракции «Еркир цирани» принесли с собой в зал заседаний банки с канализационной водой из ереванского пригорода Нубарашен и попытались преподнести их мэру Тарону Маркаряну в качестве «подарка» от жителей района. Три женщины-члена Совета старейшин от оппозиционной фракции сначала надели медицинские перчатки и маски, а затем открыли принесенные с собой в мэрию стеклянные банки. Исходящее от них зловоние сразу же распространилось по залу. Члены фракции «Елк» по очереди стали покидать помещение, а две женщины из фракции «Еркир цирани» - Сона Агекян и Марина Хачатрян, держа в руках банки с канализационной водой, попытались приблизиться к мэру. Тарон Маркарян, увидев это, распорядился преградить им путь.

Привезенные из Нубарашена в мэрию сточные воды так и не достигли стола Тарона Маркаряна. Члены фракции Республиканской партии Армении (РПА) и начальник управления по связям со СМИ мэрии Артур Геворкян, бросившись вперед, сразу же пресекли данную попытку женщин-оппозиционеров, после чего завязалась потасовка. Пощечины, драка, взаимные оскорбления – в инцидент были вовлечены все.

Страсти разгорелись в тот момент, когда член «Еркир цирани» Марина Хачатрян дала пощечину толкавшему ее члену фракции РПА Эдмону Киракосяну, который в ответ также отвесил ей оплеуху. А член фракции РПА Васпурак Мартиросян стал тянуть Хачатрян за волосы.

Мужчины из фракции РПА пытались силой выдворить членов оппозиционной фракции из зала заседаний. Фракция «Елк» взяла на себя роль разнимающего. Самым активным, однако, был актер, каратист Гор Варданян. Вместо того чтобы вовлечься в драку, он с легкостью обнял Марину Хачатрян и вывел ее в коридор.

На вопрос Радио Азатутюн, почему дело дошло до пощечин, Марина Хачатрян ответила, что член фракции РПА повел себя непристойно, попытался стянуть с нее одежду. «Он применил по отношению ко мне насилие, не только физическое».

В мэрию прибыли также сотрудники центрального отдела полиции. Был объявлен перерыв. Вернувшись в зал заседаний, члены «Еркир цирани» заявили, что их вещи исчезли. Внутри ситуация вновь обострилась, а сотрудники муниципалитета воспрепятствовали работе журналистов, запретив им находиться в зале и вести видеосъемку.

За закрытыми дверями остались женщины-члены «Еркир цирани» и сотрудники полиции. После инцидента Гор Варданян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, сказал, что он не применял грубую силу, просто вывел из зала неправильно ведущих себя членов Совета старейшин. «Да, я вывел их из зала и правильно сделал», - сказал он.

Поведение мужчин-республиканцев не осудили и женщины-члены той же фракции. По мнению Наиры Наапетян, «это было нападение на мэра Тарона Маркаряна».

От зловонного запаха, или в результате инцидента, но с жалобами на сердце на машине скорой помощи в больницу был доставлен член Совета старейшин, композитор Мартин Вардазарян. В мэрию прибыла еще одна бригада врачей. Как в беседе с Радио Азатутюн сказала глава фракции «Еркир цирани» Заруи Постанджян, это была психиатрическая служба. «Из психиатрической клиники пригласили людей, чтобы… не знаю, кого хотели увезти отсюда. Мы так и не поняли», - сказала она.

Директор Службы скорой помощи Тагуи Степанян в телефонной беседе с Радио Азатутюн подтвердила, что в мэрию выехали две бригады: одна – кардиологическая, другая – психиатрическая. Звонок, по словам Степанян, поступил с неизвестного номера, и не было указано, для кого вызывают психиатрическую бригаду.

После перерыва женщины фракции «Еркир цирани» подали заявление о преступлении. Заруи Постанджян сообщила, что они собираются обратиться во все инстанции. Лидер оппозиционной партии также выступила с речью, в которой сказала: «Этот зловонный запах будет сопровождать вас во всех местах, где вы будете находиться». Даже ваши дорогие духи и дорогие коньяки не спасут вас. Кстати, скажу, от зловонного запаха нельзя задохнуться. Но вы должны отравиться. Мы отравим вашу жизнь».

Тарон Маркарян счел нужным заявить: «Мы также осуждаем применение силы, и здесь никто не использует силу в отношении другого».

Оппозиционная фракция, не дожидаясь окончания заседания, покинула зал. Через несколько минут фракция «Еркир цирани» пригласила журналистов в свой кабинет, чтобы показать, что в их отсутствие дверь в кабинет была открыта и содержание стеклянных банок с канализационной водой было вылито в их комнате и коридоре. Кто и когда это сделал, они не знают.

Отметим, что на сегодняшнем заседании Совета старейшин был утвержден вопрос установки памятника одному из основателей Первой Республики, дашнакскому деятелю Араму Манукяну, и около 500 тыс. долларов было выделено на капитальный ремонт улицы Московян.

Между тем, оппозиция выступила против этого проекта, отметив, что это очередное отмывание денег.

Мэрия Еревана позже выступила с заявлением, осудив действия фракции «Еркир цирани».

В сообщение мэрии, в частности, говорится, что «члены фракции «Еркир цирани» совершили умышленное деяние, дискредитирующее институт Совета старейшин, намеренно нарушающее регламент заседания Совета старейшин, нарушающее права других членов Совета старейшин, а также присутствовавших на заседании представителей аппарата мэрии Еревана и средств массовой информации, недопустимое и не подобающее армянину, ереванцу и вообще разумному человеку, создав антиконституционную ситуацию и на время сорвав работу Совета старейшин».